Les Chèvres de Montagne sortent un nouvel album pour Pierre Chuvin: écouter

Comme taquiné, les Mountain Goats ont sorti un nouvel album via Merge. Celui-ci s’appelle Songs for Pierre Chuvin. Selon un communiqué de presse, c’est la première fois depuis 2002 All Hail West Texas que John Darnielle enregistre un album entièrement sur sa boombox. À juste titre, une édition cassette de l’album est prévue pour le 19 juin. Écoutez les chansons de Pierre Chuvin ci-dessous.

“AINSI CETTE BANDE A COMMENCÉ alors que le groupe entier était décampé dans un endroit non divulgué travaillant sur le prochain album de Mountain Goats, et j’avais apporté des livres avec moi à lire, et l’un d’eux était A Chronicle of the Last Pagans de Pierre Chuvin”, a déclaré Darnielle dans une déclaration. «À notre emplacement non divulgué, un matin, plongé jour et nuit dans notre travail, mais aussi en commençant à avoir le sentiment que le ton de plus en plus fébrile du fil d’actualité continuerait d’augmenter jusqu’à ce qu’il atteigne des registres jamais vus depuis longtemps, j’avais une pensée … Et si le prochain album de Mountain Goats n’était que des chansons sur ces païens? » Retrouvez la déclaration complète de Darnielle ci-dessous.

Les chansons de Pierre Chuvin suivent In League With Dragons de l’année dernière. Parallèlement à l’annonce de l’album, les Mountain Goats ont révélé leur calendrier de tournée mis à jour. Trouvez également ces dates ci-dessous. Achetez vos billets ici. (Pitchfork gagne une commission sur les achats effectués via les liens d’affiliation sur notre site.)

