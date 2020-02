«Les choses se désagrègent»: comment tout cela est venu ensemble pour les racines

Pour la plupart des Années 90, Les racines étaient le secret le mieux gardé du hip-hop. Ils avaient déjà amassé un culte après avoir perfectionné leurs compétences sur la route, cimentant leur réputation de meilleur groupe de scène sur le circuit. Mais après avoir sorti trois albums acclamés par la critique, Organix, En veux-tu plus?!!!??! et Illadelph Halflife, le succès dominant avait fait allusion à l’ensemble iconoclaste. Cependant, sur leur quatrième album, Things Fall Apart – du nom du roman classique de Chinua Achebe – ils ont finalement obtenu un succès commercial sans compromettre leur intégrité artistique.

«L’arrivée réelle de The Roots»

Enregistrement chez le célèbre Electric Lady Studios, The Roots se sont plongés dans l’énergie créatrice d’un lieu qui a déclenché le mouvement néo-soul et le collectif Soulquarians, et qui avait produit d’autres albums phares comme D’Angelo’s Vaudou (2000), Erykah Badu’s Mama’s Gun (2000) et Common’s Like Water for Chocolate (2000).

Avant la sortie de Things Fall Apart, qui a frappé les étagères le 23 février 1999, The Roots était dans un lieu de transition et les enjeux étaient de taille pour leur prochain projet. Dans une interview avec Complex en 2014, Black Thought a rappelé comment le groupe réévaluait sa mission à l’époque. «C’était relativement tôt dans nos carrières… Bien qu’il y ait des gens qui considèrent Do You Want More? !!! ??! comme notre première sortie majeure, je pense que Things Fall Apart a été la véritable arrivée de The Roots, pour ainsi dire.

L’album présente une production étonnante de Questlove, Kamal Gray, James Poyser, Jay Dee et Scott Storch, qui contribuent tous à un chef-d’œuvre sonore contrairement à tout effort précédent de The Roots. Combinant l’instrumentation live inégalée du groupe avec un échantillonnage classique (comme James BrownOmniprésent «Funky Drummer»), Things Fall Apart a été un moment décisif dans le hip-hop. Non seulement la production s’est déclenchée sur tous les cylindres, mais Black Thought a fait son ascension en tant que MC d’élite du jeu.

Frappant fort, lyrique superbe

C’est sur Things Fall Apart que Black Thought a commencé à se séparer des autres simples mortels du micro. Son interaction aller-retour avec Most Def sur ‘Double Trouble’ est sans aucun doute l’une des pistes les plus percutantes et les plus lyriques de tous les temps. Un autre classique coupé de l’album présente Thought and Common sur «Agissez aussi (l’amour de ma vie)» exprimant leur adoration pour le hip-hip.

Pour le premier single de l’album, «Adrenaline!», L’histoire raconte que le regretté Big Pun avait accepté de sauter sur la piste car Thought est apparu sur «Super Lyrical», du premier album de Pun. Mais après que Pun ait été arrêté pour des mandats antérieurs et que The Roots ait été confronté à une date limite, ils ont invité un bonnet Sigel pré-Roc-A-Fella à jouer le rôle de star sur la piste. Faisant sa première apparition sur disque, Sigel vole la vedette avec une performance virtuose qui a annoncé son arrivée comme l’une des prochaines stars montantes de Philly.

Alors que Things Fall Apart est une coupe emblématique, le véritable joyau de la couronne est «You Got Me». Produit par Scott Storch, ‘You Got Me’ est basé sur des expériences réelles de Thought jonglant avec les tournées et les relations. Le refrain est venu avec l’aimable autorisation de la poète et chanteuse Jill Scott, alors inconnue, et comportait un couplet crédité à “Eve Of Destruction”, mieux connu sous le nom de future Ruff Ryder Eve.

Bien que Scott ait interprété le crochet de la chanson, le label de The Roots a insisté sur un chanteur plus prestigieux, et Erykah Badu a fait l’affaire. Avec l’ajout du solo de batterie inoubliable de Badu et Questlove, ‘You Got Me’ est devenu un classique. Ce fut le premier hit du Top 40 des Roots, culminant au n ° 39 et leur valant un Grammy Award de la meilleure performance rap par un duo ou un groupe.

Briser le courant dominant

Après avoir travaillé pendant près de dix ans en tant qu’équipe la plus travaillante du hip-hop, Things Fall Apart a assuré à The Roots le succès commercial qu’elle méritait depuis longtemps. L’album a été le premier du groupe à devenir or, s’étant finalement vendu à plus d’un million d’exemplaires.

The Roots continuerait à sortir plusieurs albums studio avant de devenir le groupe maison de Late Night With Jimmy Fallon. Mais de toutes leurs sorties impressionnantes, Things Fall Apart reste le couronnement du groupe. Cela prouve qu’ils ne sont pas seulement un collectif de hip-hop jazz, mais une machine bien huilée qui pourrait créer un hip-hop alternatif innovant qui plairait également aux masses. Le titre de l’album parle de la dissolution de la culture mais, pour The Roots, les choses se mettaient enfin en place.

