Les colliers pour chiens de marque Mötley Crüe, Motörhead et Slayer sont maintenant disponibles

Colliers Caninus a annoncé sa nouvelle gamme de colliers pour chiens de marque avec des designs de groupes de métal légendaires MOTLEY CRUE, MOTÖRHEAD et SLAYER. Les derniers modèles s’ajoutent à leur collection grandissante d’accessoires de marque pour animaux de compagnie, qui incluent déjà JUDAS PRIEST, MISFITS et J’EN AI MARRE DE TOUT.

CANINUS a commencé à l’origine en 2001 en tant que premier groupe de grindcore à chiens. Chanteurs Budgie et Basilic (RIP) étaient des mélanges de pitbull sauvés des abris de la région de New York. CANINUS a gagné en notoriété après avoir sorti un CD et plusieurs singles séparés de sept pouces, et ont été présentés dans plusieurs magazines et mentionnés sur “Le Howard Stern Show” plusieurs fois. Maintenant le Colliers Caninus La marque s’est associée à certains des noms les plus emblématiques du rock and roll pour permettre à vos chiots de se promener avec style.

La force motrice derrière Caninus est Rachel Rosen, alias. Belle Molotov dans la gamme originale à front de chien. Elle a passé les 25 dernières années à jouer de la guitare et de la basse pour plusieurs groupes hardcore, le plus connu étant INDÉCISION, SANG LE PLUS PRÉCIEUX et, bien sûr, CANINUS. RachelL’autre passion est le sauvetage d’animaux, où elle a travaillé dur pendant les 15 dernières années, donnant de son temps dans des refuges, accueillant des chiens, prenant des photos pour Petfinder ainsi que l’adoption de sa propre équipe de chiens de sauvetage au fil des ans.

L’idée de Colliers Caninus est venu Rachel alors qu’elle cherchait d’autres colliers de style alternatif pour ses propres chiens. Penchée vers les crânes, les dessins de styles de tatouage et les thèmes de Dia De Los Muertos, elle savait qu’elle n’était pas la seule à chercher quelque chose de différent. Elle a passé une grande partie de ses premiers jours à coudre des colliers spéciaux pour ses chiens, ainsi que ceux du refuge où elle s’est portée volontaire, pour aider à les faire adopter. L’entreprise a grandi au fil du temps et a trouvé un créneau dans la création de colliers de style uniques et alternatifs.

Colliers Caninus est devenue la première entreprise à octroyer officiellement des licences à des groupes de hardcore et de métal pour créer des colliers pour animaux de compagnie pour les chiens et les chats, à commencer par les vétérans du hardcore MADBALL en 2016. La gamme ajoute maintenant MOTLEY CRUE, MOTÖRHEAD et SLAYER à leur liste pour une sélection d’équipement métallique qui ferait n’importe quel chien “crier au diable”.

En plus des colliers de bande sous licence exclusive, Colliers Caninus continue d’offrir plus de 80 colliers en nylon différents enveloppés de tissu, avec de nouveaux modèles offerts chaque année et avec des options pour personnaliser le matériel et la couleur de la boucle sur leur site Web. Ils continuent de redonner aux abris et aux sauvetages en faisant don de colliers et de laisses, et tout est fait à la main à Orange, en Californie.

Pour plus d’informations, visitez www.caninuscollars.com.

