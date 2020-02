Les commentaires «sous-représentés» de Paloma Faith gagnent du soutien après une année exceptionnelle pour les candidats masculins – HITC

Paloma Faith a déclenché un débat sur l’égalité lors des BRIT Awards sur le manque de candidatures féminines.

Les BRIT Awards sont toujours une affaire extrêmement glamour alors que les meilleurs et les plus brillants talents du monde de la musique se réunissent à Londres pour célébrer les 12 derniers mois de nouvelles chansons et de nouveaux albums.

Et bien qu’il y ait eu manifestement beaucoup de célébrations lors de la cérémonie d’hier soir (18 février), il y avait un léger sentiment de mécontentement parmi certaines sections du public.

Cela a été mis en évidence à plusieurs reprises au cours de la nuit, mais surtout par Paloma Faith, nominée en série et deux fois lauréate du prix BRIT, alors qu’elle et Kiefer Sutherland ont présenté le prix de l’artiste masculin international.

Paloma Faith découvre les nominations aux BRIT Awards

Les nominations pour les BRIT Awards 2020 ont fait l’objet de critiques lorsqu’elles ont été annoncées et c’était une tendance qui s’est poursuivie le soir même des récompenses avec Jack Whitehall et Stormzy faisant des commentaires lors de la cérémonie.

Cependant, la plus grande réaction, certainement sur les réseaux sociaux, est venue des commentaires de Paloma Faith alors qu’elle sortait pour présenter le prix de l’artiste masculin international.

Montant sur scène aux côtés de l’acteur Kiefer Sutherland, Paloma Faith s’est présentée au public en disant: “Nous sommes ici pour annoncer un groupe très, très sous-représenté, les hommes” juste avant la lecture des nominations.

Le commentaire, bien que bref, était une fouille des nominations pour les BRIT Awards 2020 car dans les catégories mixtes, les artistes masculins dominaient.

L’ampleur du problème

Alors que les BRIT Awards ont à la fois des catégories masculines et féminines, les catégories partagées Meilleure chanson, Meilleur album, Étoile montante et Meilleur nouvel artiste étaient dominées par des candidats masculins, les femmes artistes occupant seulement quatre places parmi les 25 candidats.

Et lorsque les femmes représentent environ 50% de la population, cela va sans aucun doute être controversé lorsque seulement 16% des nominées aux BRIT Awards dans les catégories partagées sont des femmes.

Celeste (centre) a été la seule femme à remporter un prix dans l’une des quatre catégories partagées

Les fans réagissent aux commentaires de Paloma Faith

Les commentaires de Paloma Faith au sujet des nominés ont déclenché un nombre considérable de débats en ligne et l’ont félicitée pour avoir appelé l’éléphant dans la salle.

Un fan sur Twitter a commenté: “J’ai adoré la petite fouille de Paloma Faith”.

Alors qu’un autre a ajouté: «Bonjour, c’est ma nuit entre Britanniques @Adoration Twitter de Palomafaith parce qu’elle est un ange, je l’aime tellement qu’elle mérite tout le bien du monde.»

Cependant, il y avait, bien sûr, des dizaines, voire des centaines de commentaires sur les réseaux sociaux qui n’étaient pas d’accord avec l’avis de Paloma Faith.

Certaines ont simplement déclaré que la qualité des artistes féminines devait s’améliorer si elles devaient recevoir plus de nominations, tandis que d’autres ont pris un ton plus désagréable, ce qui est frappant compte tenu du fait qu’il y a seulement quatre jours – au moment de la rédaction – une personne bien connue et une célébrité bien-aimée est décédée à la suite d’abus et de harcèlement sur les réseaux sociaux et dans la presse.

