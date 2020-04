Les concerts en Californie ne reviendront pas sans la «thérapeutique» du coronavirus, déclare le gouverneur

Gouverneur de Californie Gavin Newsom dit que l’Etat est probablement “mois” loin de la réouverture des salles de concert.

Lors d’une conférence de presse plus tôt dans la journée (mardi 28 avril), Newsom et directeur du département de santé publique Sonia Angell décrit un cadre en quatre étapes pour la réouverture de l’économie.

Afin de passer à l’étape 4, où les restrictions de séjour à la maison sont levées et les gens seront autorisés à se réunir en grand nombre, y compris les concerts, les traitements pour le coronavirus devront avoir été développés, Dr. Angell m’a dit.

Les quatre étapes de la modification de l’ordre de séjour à domicile sont les suivantes:

Étape 1: Sécurité et préparation (c’est l’étape à laquelle nous nous trouvons actuellement)

* Continuer à développer les capacités de test, de recherche de contrats, d’EPI et d’hospitalisation d’urgence



* Rendre les environnements de travail essentiels aussi sûrs que possible



* Préparer des directives de sécurité secteur par secteur pour l’augmentation des effectifs

Étape 2: lieux de travail à faible risque

* Ouverture progressive des lieux de travail à faible risque avec adaptations

* Vente au détail (par ex. Ramassage en bordure de rue)



* Fabrication



* Bureaux (lorsque le télétravail n’est pas possible)



* Plus d’espaces publics

Étape 3: lieux de travail à risque élevé

* Ouvrir des environnements à haut risque avec des adaptations et des limites sur la taille des rassemblements



* Soins personnels (salons de coiffure et de manucure, gymnases)



* Lieux de divertissement (cinémas, sports sans public en direct)



* Services religieux en personne (églises, mariages)

Étape 4: Ordonnance de fin de séjour à domicile

* Rouvrir les environnements et les lieux à haut risque une fois que la thérapeutique a été développée



* Concerts



* Centres de congrès



* Sports d’audience en direct

Newsom a déclaré que la transition vers l’étape 2 se fera “en semaines, pas en mois”, tandis que la transition vers les étapes 3 et 4 se fera en “mois, pas semaines”. Il a également mis en garde les Californiens de ne pas assouplir leurs engagements à aplatir la courbe par l’éloignement physique.

“Nous sommes en mesure de faire ces annonces et de commencer à avoir une conversation plus publique avec vous sur l’ouverture avec l’adaptation et la modification, des changements significatifs à notre ordre de séjour à domicile, encore une fois parce que les gens ont pris au sérieux le dépassement des ordres de séjour à domicile et physiques distance, ” Newsom m’a dit. “Mais je tiens à mettre tout le monde en garde si nous reculons trop rapidement et que nous nous éloignons de notre engagement incroyable non seulement de plier cette courbe mais d’arrêter la propagation et de supprimer la propagation de ce virus, cela pourrait déclencher une deuxième vague qui pourrait être uniforme plus dommageable que le premier et annulez tout le bon travail et les progrès que vous avez réalisés.

“Le virus n’a pas disparu. Sa virulence est toujours aussi aiguë, sa capacité à se transmettre est toujours dominante, et nous ne sommes donc pas sortis du bois”, a-t-il ajouté. “Nous pourrions être bercés par ce sentiment de confiance tranquille, changer notre comportement, nous mettre en danger et mettre en danger cet agenda plus large de réouverture avec modification.”

Un sondage d’opinion . / Ipsos publié mardi a montré que seulement 27% des personnes interrogées iraient à un concert, une salle de cinéma ou une représentation en direct lors de la réouverture des lieux. Trente-deux pour cent ont déclaré qu’ils attendraient un vaccin avant de retourner au cinéma, au théâtre ou à des concerts. Au total, 55% des Américains ont déclaré que ces événements ne devraient pas reprendre avant qu’un vaccin ne soit disponible.

Selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes, les grands événements et les rassemblements de masse peuvent contribuer à la propagation du COVID-19 aux États-Unis via les voyageurs qui assistent à ces événements et introduisent le virus dans de nouvelles communautés.

Les experts en santé publique ont exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation que les Américains sous-estiment combien de temps la pandémie de coronavirus perturbera la vie quotidienne dans le pays.

Dr. Anthony Fauci, le chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses et une partie du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, a déclaré qu’un vaccin pourrait être dans 12 à 18 mois, mais d’autres experts ont déclaré qu’il pourrait prendre encore plus de temps.

Alors que la maladie du coronavirus continue de se propager, les organisateurs d’événements en direct ont annulé ou reporté de grands rassemblements, notamment des concerts et des festivals.

Les artistes, l’équipage et les autres travailleurs de l’industrie ont déjà perdu des milliards de dollars à la suite des annulations liées au COVID-19, ce qui ne représente qu’une petite fraction de la dévastation financière que subiront les travailleurs du secteur alors que les annulations continuent d’affluer .



CA a fait des progrès en courbant la courbe mais le risque de # COVID19 est toujours bien réel. Aujourd’hui, le gouverneur @GavinNewsom a annoncé les détails de la manière dont CA prévoit de modifier l’ordre de séjour à domicile à l’avenir. Ces modifications sont basées sur la science, la santé et les données et se dérouleront en 4 étapes: pic.twitter.com/KUDhu7sowk – Bureau du gouverneur de Californie (@CAgovernor) 28 avril 2020

Mots clés:

metallica

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).