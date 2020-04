Les concerts en direct pourraient ne pas revenir avant l’automne 2021: Conseiller en soins de santé

Dr. Ezekiel “Zeke” Emanuel, l’un des principaux architectes de la Loi sur les soins abordables et un conseiller spécial du directeur général de la Organisation Mondiale de la Santé, a déclaré au New York Times qu’il ne s’attend pas à ce qu’il soit sûr de revenir à des concerts, des événements sportifs et d’autres rassemblements publics de masse pendant encore 18 mois.

“Le redémarrage de l’économie doit se faire par étapes, et cela doit commencer par une distanciation physique accrue sur un chantier qui permet aux personnes à faible risque de revenir”, a-t-il déclaré. “Certains types de construction, de fabrication ou de bureaux, dans lesquels vous pouvez maintenir des distances de six pieds, sont plus raisonnables pour commencer plus tôt. De plus grands rassemblements – conférences, concerts, événements sportifs – lorsque les gens disent qu’ils vont reporter cette conférence ou remise des diplômes événement pour octobre 2020, je ne sais pas comment ils pensent que c’est une possibilité plausible. Je pense que ces choses seront les dernières à revenir. En réalité, nous parlons de l’automne 2021 au plus tôt. Restaurants où vous pouvez espacer les tables, peut-être plus tôt. “

Il a poursuivi: “À Hong Kong, à Singapour et dans d’autres endroits, nous voyons des résurgences quand ils s’ouvrent et permettent plus d’activité. Ce sera ce roller coaster, de haut en bas. La question est: quand il monte, peut-on faire de meilleurs tests et retrouver les contacts afin que nous puissions nous concentrer sur des personnes particulières et les isoler sans avoir à réimposer un abri sur place pour tout le monde comme nous l’avons fait auparavant? “

Les experts en santé publique ont exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation que les Américains sous-estiment combien de temps la pandémie de coronavirus perturbera la vie quotidienne dans le pays.

Alors que la maladie du coronavirus continue de se propager, les organisateurs d’événements en direct ont annulé ou reporté de grands rassemblements, notamment des concerts et des festivals.

Les artistes, l’équipage et les autres travailleurs de l’industrie ont déjà perdu des milliards de dollars à la suite des annulations liées au COVID-19, ce qui ne représente qu’une petite fraction de la dévastation financière que subiront les travailleurs du secteur alors que les annulations continuent d’affluer .

Le 11 mars, le Organisation Mondiale de la Santé étiqueté COVID-19 comme une «pandémie». “Pandémie n’est pas un mot à utiliser à la légère ou avec négligence”, QUI chef Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré lors d’une conférence de presse. “Nous ne pouvons pas le dire assez fort ou assez clairement ou assez souvent. Tous les pays peuvent encore changer le cours de cette pandémie.”

Au cours des dernières semaines, un certain nombre d’artistes ont organisé des concerts virtuels depuis leur domicile alors que le monde continue de pratiquer la distanciation sociale pour ralentir la propagation du virus.

Dr. Anthony Fauci, le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, a prédit que les étudiants américains pourraient retourner à l’école cet automne même si le virus persiste. Mais Fauci a également déclaré qu’il pourrait y avoir de nouvelles vagues de coronavirus, en particulier cet automne.

Emanuel a récemment critiqué la Atout réponse de l’administration à l’épidémie de virus, affirmant que l’attention du gouvernement a été erronée car il ne considère que l’évolution du virus au cours des huit prochaines semaines.

