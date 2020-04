Les concerts virtuels augmentent considérablement les flux de musique – Voici la preuve

Les concerts virtuels devraient faire partie de la nouvelle normalité après COVID-19. Leur potentiel marketing est puissant à l’époque de la musique basée sur les données.

Le concert Fortnite dans le jeu de Travis Scott a attiré plus de 12 millions de téléspectateurs simultanés. On estime que plus de 28 millions de joueurs se sont connectés pour regarder via des sites de streaming. Et depuis vendredi, Travis Scott a explosé sur des sites de streaming de musique comme Spotify, Pandora et Apple Music.

Sur Pandora, par exemple, Scott s’est classé au deuxième rang des stations d’artistes les plus ajoutées. Il a sauté 163 places pour devenir le deuxième artiste le plus suivi, mettant en évidence de nouveaux fans créés à partir de ses concerts virtuels.

Sur le même service, sa station d’artiste ajoute une augmentation de 540% de semaine en semaine, selon les statistiques partagées avec Digital Music News ce matin. Les flux de sa musique ont augmenté de 124% d’une semaine à l’autre. Cela représente un formidable potentiel de croissance – et une toute nouvelle source de revenus.

Bien sûr, les pics de streaming ne se produisent presque jamais isolément, sauf s’il existe une promotion spécifique à la plate-forme (même si cela peut entraîner un débordement vers d’autres plateformes de streaming). Et étant donné que Fortnite et Pandora sont des arènes distinctement différentes, un effet d’entraînement clair commence. En conséquence, nous nous attendons à des ascensions similaires dans les méga-streamers comme YouTube Music, Amazon Music, Apple Music et Spotify.

Les joueurs sont déjà prêts à payer pour du swag virtuel et de la marchandise. Mais ils sont également avides de nouvelles expériences que seules des collaborations comme la tournée astronomique de Scott peuvent offrir.

DJ Marshmello a démontré qu’en 2019, lorsque sa vision des concerts virtuels a attiré 10 millions de téléspectateurs simultanés. Mais l’événement astronomique de Scott a fait sauter le DJ de Marshmello hors de l’eau.

Epic Games a préparé le terrain pour le concert en laissant des indices à découvrir. Une scène pouvait être vue au loin en construction, devenant lentement complète au fil des jours.

Au début du concert virtuel, les joueurs ont vu un objet semblable à une planète flottant vers eux. Lentement, tout a explosé et la performance a commencé. L’île Fortnite entière est devenue une partie de la scène. Un géant Scott a piétiné autour de l’île lors de l’événement d’ouverture.

À mesure que les pistes changeaient, les visuels changeaient pour les accompagner. À un moment donné, l’événement présente Scott comme un cyborg et un astronaute.

S’il y avait un doute auparavant, Fortnite est devenu bien plus qu’un jeu pour la plus jeune génération – c’est maintenant une plate-forme sociale en soi.