Les conseils sur le coronavirus de la frontwoman de Halestorm Lzzy Hale incluent l’écoute de “ beaucoup ” de musique rock

HALESTORM chanteur Lzzy Hale a fourni des conseils sur la façon de faire face à l’épidémie de coronavirus – qui a jusqu’à présent infecté plus de 125 000 personnes et tué près de 5 000 dans le monde.

Lzzy l’a prise Instagram compte plus tôt aujourd’hui pour écrire: “N’oubliez pas de vous laver les mites, d’adopter la poignée de main de la star du porno (bosses du coude) et de pratiquer la distanciation sociale. Restez à l’écart des grands rassemblements et ne sortez que lorsque cela est nécessaire. Si vous devez sortir, magasinez petit et local. Stock sur les aliments surgelés. Surtout, restez positif, restez connecté, restez informé, restez vicieux. Et écoutez BEAUCOUP de musique ROCK. “

Les autorités ont clairement indiqué que les personnes âgées – en particulier celles souffrant de maladies cardiaques, pulmonaires et immunologiques – sont particulièrement vulnérables au coronavirus, avec au moins 25 décès liés à un foyer de soins à Washington. En Italie, qui compte l’une des populations les plus anciennes du monde, sur les 105 premiers patients décédés du virus, l’âge moyen était de 81 ans et de nombreux défunts avaient des problèmes de santé préexistants.

Il n’y a pas encore de remède connu pour le virus pseudo-grippal, qui est originaire de Chine.

Aux États-Unis, le nombre de cas de coronavirus connus a atteint au moins 2 100, certaines études de modélisation suggérant que les États-Unis – si leurs résidents ne prennent pas de mesures préventives – auront plus de 8 000 cas d’ici la semaine prochaine, 40 000 cas en deux semaines, et près de 150 000 cas à la fin du mois.



