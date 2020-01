Les coups jouent un rallye de Bernie Sanders

The Strokes est le dernier groupe à avoir rejoint Bernie Sanders lors d’un rassemblement pour sa campagne présidentielle. Le rassemblement de concert Get Out the Vote a lieu le 10 février au Whittemore Center Arena de Durham, dans le New Hampshire. Trouvez la très bonne affiche conçue par Kii Arens pour le rallye ci-dessous.

“Nous sommes honorés d’être associés à un patriote aussi dévoué, diligent et digne de confiance – et compatriote originaire de New York”, a déclaré Julian Casablancas dans un communiqué. «En tant que seul candidat véritablement non corporatif, Bernie Sanders représente notre seule chance de renverser le pouvoir des entreprises et d’aider à ramener l’Amérique à la démocratie. C’est pourquoi nous le soutenons. »

Bon Iver apparaîtra avec Sanders le 31 janvier au Horizon Events Center de Clive, Iowa. Vampire Weekend fera un set acoustique lors d’un rassemblement Sanders à Cedar Rapids, Iowa, le 1er février.

