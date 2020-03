Les «croyants ne meurent jamais – les plus grands succès» de Fall Out Boy pour faire leurs débuts sur vinyle

Fall Out Boy’s Believers Never Die – Greatest Hits des héros alt-rock de Chicago fera ses débuts en vinyle le 22 mai à travers Island / Ume.

La collection 2LP sera disponible sur vinyle noir standard, tandis que uDiscover Music et Sound of Vinyl offrira également exclusivement la sortie sur vinyle jaune néon. Comme pour l’original sorti en 2009, l’édition vinyle comprendra toutes les chansons sorties en single à ce stade dans la carrière des pionniers du rock moderne multi-platine dans l’ordre chronologique, ainsi que deux nouvelles chansons et deux raretés qui ont fait leurs débuts en tant que fait partie de la collection originale.

Believers Never Die – Greatest Hits comprend les succès emblématiques de la tenue de Chicago tels que “ This Ain’t A Scene, It’s An Arms Race ” certifié RIAA platine, “ 4x platinum ” Sugar, I’m Goin Down ” et certifié or ‘Thnx fr e Mmrs. »

Sont également inclus les essentiels de Fall Out Boy “Grand Theft Autumn / Where Is Your Boy” et “Saturday” de leur premier album pop-punk 2003 Take This To Your Grave, publié par le label indépendant basé en Floride Fueled By Ramen; «Dance, Dance», décrit par NME comme «une charge de mastodonte» de «riffage punk-pop… omettant des barbillons de tourment de chaque orifice…» et «A Little Less Sixteen Candles, A Little More Touch Me», de 2005 un plateau à succès double platine définissant sa carrière et un premier label sur Island Records, From Under The Cork Tree.

De plus, Believers Never Die comprend «The Take Over, The Breaks Over» et «I Like A Lawyer with the Way I I’m Always Trying To Get You Off (Me & You)» de Infinity On High, le titre de leur troisième album, qui a été nommé comme un clin d’œil à une lettre écrite par Vincent van Gogh à son frère en 1888. Dans la lettre, Van Gogh décrit l’énergie insufflée dans son travail en raison de son nouveau bilan de santé et, en particulier, la phrase «Soyez clairement conscient des étoiles et de l’infini en haut. Après tout, la vie semble presque enchantée. »

Believers Never Die – Greatest Hits s’inspire de quatre albums studio, dont “ America’s Suitehearts ” et “ What A Catch, Donnie ” de Folie à Deux et la sortie du CD / DVD du groupe Live In Phoenix, qui présente John Mayer dans “ Beat It ”. La collection de hits comprend également deux nouvelles chansons et deux raretés publiées sur l’édition originale de 2009: ‘From Now On We Are Enemies’, ‘Yule Shoot Your Eye Out’, ‘Growing Up’ et ‘Alpha Dog’, qui était un nouvel enregistrement sur la version originale.

Believers Never Die – Greatest Hits sortira le 22 mai. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et achetez-la ici.

Les croyants ne meurent jamais:

Face A

‘Mort à l’arrivée’

«Grand Theft Autumn» / «Où est ton garçon»

‘Samedi’

«Sucre, nous allons vers le bas»

‘Danse Danse’

Côté B

“Un peu moins de seize bougies, un peu plus de” Touch Me “”

“Ce n’est pas une scène, c’est une course aux armements”

«Merci à Mme»

«La prise de contrôle, les ruptures»

“Je suis comme un avocat avec la façon dont j’essaie toujours de vous faire descendre (moi et vous)”

LP 2:

Face A

‘Batte-le’

“Je m’en fiche”

«America’s Suitehearts»

«What A Catch, Donnie»

Côté B

‘Chien dominant’

“Désormais, nous sommes ennemis”

«Yule Shoot Your Eye Out»

‘Grandir’