Les Dead Daisies signent avec Spinefarm Records; Annoncer des dates

Ayant récemment accueilli le nouveau membre Glenn Hughes (Violet foncé, Black Country Communion) dans le groupe, le collectif de hard rock The Dead Daisies a signé un nouvel accord mondial avec Spinefarm Records.

Influencé par le rock des années 70 et du début des années 80, le groupe décrit leur son comme «émouvant et accessible avec une musicalité stellaire et des spectacles live pulvérisés; parties égales d’Aerosmith, Bad Company et Foreigner, The Dead Daisies se compose de voix musclées, de riffs bluesy, de gros chœurs, de mélodies puissantes et de crochets puissants. »

Les guitaristes David Lowy et Doug Aldrich (Whitesnake) et le batteur Deen Castronovo (Journey, Bad English) rejoignent Hughes dans The Dead Daisies. Ensemble, ces rock & rollers hard-core explosifs ont été occupés aux Studios La Fabrique dans le sud de la France, enregistrant leur album encore sans titre avec le producteur Ben Grosse (Dream Theater, Marilyn Manson, Sevendust).

“Nous sommes ravis pour sortir notre prochain album en collaboration avec Spinefarm Records », a déclaré The Dead Daisies dans un communiqué. «Cet album est très important pour nous et nous avons tous senti que nous devions franchir une nouvelle étape non seulement musicalement mais aussi du point de vue du label. Avec Jonas, Maria, Dante et le reste de l’équipe Spinefarm, il est temps de démarrer les moteurs et de travailler sur ce prochain chapitre avec Glenn. Alors venez assister à un spectacle, profitez de la balade et ROCK avec nous, nous avons hâte que vous l’entendiez!

Jonas Nachsin, directeur général mondial de Spinefarm, fait écho à ce sentiment. «Nous sommes très heureux de nous associer à The Dead Daisies sur leur dernier et meilleur album à ce jour. Avec l’ajout de Glenn Hughes, tout le travail qu’ils ont réalisé au cours des dernières années réalisera tout son potentiel avec cette version. Comme nous avons régulièrement ajouté à la fois des artistes nouveaux et des artistes de carrière à la liste de Spinefarm, nous souhaitons une grande bienvenue aux Dead Daisies en rejoignant notre «ferme» de rock.

En direct, la tournée mondiale Dead Daisies 2020 débutera avec style avec une énorme escapade estivale européenne. Après avoir partagé la scène avec certains des plus grands noms du rock – dont Kiss, Guns N ‘Roses, Scorpions, Aerosmith, Bad Company, Whitesnake, ZZ Top et Hollywood Vampires – la première série de dates du groupe est une combinaison d’arène et d’amphithéâtre des spectacles avec Judas Priest & Foreigner, suivis de performances dans certains des festivals les plus célèbres et les plus convoités (Graspop Belgique, Hellfest France, etc.) ainsi qu’une gamme passionnante de grands titres.

Les Dead Daisies jouent les dates suivantes:

29 mai – Turock, Essen Allemagne

01 juin – Song Festival Ground, Tallinn Estonie (avec Judas Priest)

03 juin – Yubileyny Hall, St Petersburg Russie (avec Judas Priest)

05 juin – Megasport Arena, Moscou Russie (avec Judas Priest)

09 juin – Lucerna Music Bar, Prague République Tchèque

10 juin – Hirsch, Nuremberg Allemagne

12 juin – Nova Rock Festival, Nickelsdorf Autriche

13 juin – Freilichtbuhne Killesberg, Stuttgart Allemagne (avec étranger)

16 juin – Spodek, Katowice Pologne (avec étranger)

18 juin – Rock The Ring Festival, Hinwil Suisse

20 juin – Hellfest Festival, Clisson France

21 juin – Graspop Festival, Dessel Belgique

23 juin – Stadtpark, Hambourg Vienne (avec étranger)

24 juin – Arena, Oberhausen Allemagne (avec Judas Priest)

27 juin – Rock The Night Festival, Madrid Espagne

30 juin – Melkweg, Amsterdam Pays-Bas

01 juillet – Schlachthof, Wiesbaden Allemagne

03 juillet – Capitol, Hanovre Allemagne

04 juillet – MMC, Bratislava Slovaquie

07 juillet – Conrad Sohm, Dornbirn Autriche

08 juillet – Live Club, Milan Italie

10 juillet – Backstage Werk, Munich Allemagne

11 juillet – Columbia Theatre, Berlin Allemagne

13 juillet – Budapest Arena, Budapest Hongrie (avec Judas Priest)

14 juillet – Arena Stozice, Ljubljana Slovénie (avec Judas Priest)

17 juillet – Faliro Olympic Indoor Hall, Athènes Grèce (avec Judas Priest)

19 juillet – Midalidare Estates, Mogilovo Bulgarie (avec Judas Priest)

21 juillet – Arenele Romaine, Bucarest Roumanie (avec Judas Priest).

