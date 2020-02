Les décembreistes annoncent une tournée du 20e anniversaire

Les décembreistes ont annoncé une tournée nord-américaine pour célébrer le 20e anniversaire du groupe. Les dates débutent en juillet avec un spectacle à Missoula, Missouri et se terminent en août à Nashville. Trouvez l’affiche de la tournée ci-dessous. Selon un communiqué de presse, le groupe s’est associé à PLUS1 pour faire don de 1 $ de chaque billet vendu à des “organisations à but non lucratif travaillant à transformer l’accessibilité et l’infrastructure autour de la politique et de la procédure de vote”.

Colin Meloy a déclaré dans un communiqué:

Il y a vingt ans, dans un espace de pratique au sous-sol à Portland, Oregon, un

groupe de musiciens réunis sous le nom The December Brides,

un nom qui n’a duré que quelques heures avant d’être légèrement amélioré

aux décembreistes. Dans les années qui ont suivi, ce groupe a fait neuf

disques, six EP, d’innombrables singles, un jeu de société et assez

t-shirts, sweats à capuche et grenouillères pour habiller un continent. Sur tel

occasions, il semble approprié d’organiser une sorte de fête. Et donc nous sommes

en route, nous les décembreistes, pour célébrer le travail que nous avons

fait au cours des deux dernières décennies – jouer les hits, naturellement, mais

creuser dans les coupes profondes aussi. Ce sera une sorte de rétrospective

périple. Venez avec nous!

.