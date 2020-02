Les décembreistes annoncent une tournée estivale du 20e anniversaire

Les décembreistes fêteront leur 20e anniversaire en tant que groupe en prenant la route cet été pour leur tournée nord-américaine.

La tournée débutera le 28 juillet à Missoula, Missouri, avant de se terminer au célèbre Ryman Auditorium le 22 août.

«Il y a vingt ans, dans un espace d’entraînement au sous-sol à Portland, en Oregon, un groupe de musiciens se sont réunis sous le nom de The Brides de décembre, un nom qui n’a duré que quelques heures avant d’être légèrement amélioré pour The Decemberists», a déclaré le chanteur de Decemberists Colin. Meloy dans une déclaration.

Il a ajouté: «Dans les années qui ont suivi, ce groupe a enregistré neuf disques, six EP, d’innombrables singles, un jeu de société et suffisamment de t-shirts, sweats à capuche et grenouillères pour habiller un continent. Dans de telles occasions, il semble approprié d’organiser une sorte de fête. Et donc nous partons sur la route, nous les décembreistes, pour célébrer le travail que nous avons fait au cours des deux dernières décennies – jouer les tubes, bien sûr, mais creuser également dans les coupes profondes. Ce sera une sorte de voyage rétrospectif. Venez avec nous! »

“Nous nous livrerons généreusement à la discographie de toutes les époques du groupe, de l’indie à l’outie, des jours DIY (Do It Yourself) aux jours SEDIFY (Someone Else Does It For You) – les hits, les not-so-hits et ceux entre. Chaque époque des poils du visage de Colin sera bien représentée, n’ayez crainte! “

Pour célébrer nos deux décennies sur la planète, les décembreistes partent sur la route cet été, jouant des chansons de tous les coins de la discographie. Nos bons amis Fruit Bats ouvrent leurs portes. Venez chanter notre vicennale! pic.twitter.com/mASwEUiEDb

– Les décembreistes (@TheDecemberists) 11 février 2020

Rejoindre The Decemberists en tournée est le favori du folk-rock de Chicago, Fruit Bats. Les billets seront disponibles via une pré-vente de fans à partir d’aujourd’hui, suivi par le grand public le vendredi 14 février. Un dollar de chaque billet vendu ira à «des organisations à but non lucratif qui travaillent à transformer l’accessibilité et l’infrastructure autour de la politique et de la procédure de vote» via PLUS1.

Visitez le site officiel de l’artiste pour plus de détails et consultez l’itinéraire confirmé ci-dessous.

28 juillet – Amphithéâtre KettleHouse @ Missoula, MT

29 juillet – Paramount Theatre @ Seattle, WA

31 juillet – Edgefield @ Troutdale, OR

1 août – Edgefield @ Troutdale, OR

3 août – The Mountain Winery @ Saratoga, CA (en vente à déterminer)

4 août – The Wiltern @ Los Angeles, CA

6 août – Gallivan Center-Twilight Concert Series @ Salt Lake City, UT

7 août – The Mission Ballroom @ Denver, CO

8 août – CrossroadsKC @ Kansas City, MO (support TBA)

10 août – Surly Brewing Co @ Minneapolis, MN

11 août – Auditorium Theatre @ Chicago, IL

14 août – Roy Thompson Hall @ Toronto, ON

15 août – Beak & Skiff Apple Orchards @ LaFayette, NY

16 août – Wolf Trap Center for the Performing Arts @ Vienna, VA (en vente le 22 février)

18 août – The Met Philadelphia @ Philadelphia, PA

19 août – The Boch Center-Shubert Theatre @ Boston, MA

20 août – Central Park SummerStage @ New York, NY

22 août – Ryman Auditorium @ Nashville, TN

Avec des chauves-souris frugivores *

* À l’exception de Kansas City