Les dirigeants de Lil Peep nient tout acte répréhensible lors d’une surdose de rappeur

Les dirigeants du défunt rappeur Lil Peep ont déposé des papiers devant un tribunal californien, niant toute responsabilité dans la mort du rappeur suite à une overdose en 2017.

Liza Womack, qui est la mère de Lil Peep – dont le vrai nom est Gustav Åhr – a déposé plainte en octobre de l’année dernière. Il accuse First Access et ses associés de négligence et de rupture de contrat, affirmant que leurs actions (ou leur absence) ont contribué à la mort du rappeur.

Elle dit que First Access «autorisait, normalisait, et même encourageait et encourageait» la consommation de drogues de son fils malgré qu’il connaissait ses problèmes de dépendance. Elle dit en outre que, lorsque le rappeur a dit à ses managers qu’il ne se sentait pas bien lors de sa dernière tournée, «les accusés ont ignoré ces appels à l’aide et ont plutôt poussé le défunt sur scène après étape dans la ville après la ville, essayant et soutenant le défunt avec des drogues illégales. et des substances contrôlées non prescrites tout au long du processus. »

Dans leur dossier auprès d’une cour supérieure de Los Angeles, First Access nie non seulement «avec véhémence» les accusations portées par Womack, mais ils ont également insisté sur le fait que – même si les allégations étaient vraies – ils ne seraient pas responsables en raison de la nature inhérente de leur contrat. avec lui.

Ils font valoir qu’ils ne sont pas responsables «parce que la relation de M. Åhr avec eux était une relation commerciale régie par un contrat qui excluait les actions en responsabilité délictuelle, et parce que ces défendeurs n’avaient aucune obligation de diligence indépendante envers M. Åhr, manquaient à une telle obligation, ou causer sa mort. “

Les avocats de Womack ont ​​déjà répondu au dossier de First Access. Ils croient que la relation entre l’entreprise et le rappeur était bien plus proche que ce que l’entreprise laisse entendre. Ils croient en outre qu’ils contrôlaient la vie personnelle et professionnelle du rappeur.

C’est maintenant au tribunal de trancher la question.

