Les éditeurs sont payés – les auteurs-compositeurs ne le sont pas

Plus de fumée émane du QG ASCAP – et cela ne semble pas bon pour les auteurs-compositeurs.

La semaine dernière, nous avons signalé pour la première fois une note de service ASCAP divulguée envoyée à des centaines de milliers de membres, qui signalait de graves perturbations sur le marché américain des redevances de performance. La lettre, de la PDG Elizabeth Matthews, décrivait des baisses importantes des collections dues aux fermetures de COVID-19. Il a également averti que les paiements des auteurs-compositeurs seraient retardés de plusieurs semaines.

Les baisses importantes observées dans les revenus de redevances de performance ne sont malheureusement pas surprenantes. La fermeture générale des magasins physiques, lieux, bureaux et autres lieux publics «non essentiels» signifie qu’aucune musique n’est jouée – et donc qu’aucune recette publique n’est perçue. Mais pourquoi ASCAP retarde-t-il ses paiements par rapport aux jeux survenus au cours du troisième trimestre de 2019 – c’est-à-dire il y a plus de six mois?

L’ASCAP a refusé de commenter la question, tandis que des initiés rapportent que des cadres supérieurs comme le PDG Matthews et le président Paul Williams refusent de prendre des réductions de salaire pour traverser la tempête. Cela contraste fortement avec les réactions des autres grands dirigeants de l’industrie. Par exemple, ce matin même, le PDG de Live Nation, Michael Rapino, a accepté de renoncer à son salaire de plusieurs millions de dollars, une décision qui fait suite à des annonces similaires de hauts dirigeants de Disney, iHeartMedia et CAA. Pire encore – ASCAP oblige désormais ses propres auteurs-compositeurs à renoncer à leurs paiements – tandis que les cadres reçoivent leurs chèques de paie et leurs avantages sociaux à temps.

Maintenant, il y a plus d’informations divulguées sur cette situation.

Il semble maintenant que l’ASCAP ne fait pas attendre ses éditeurs membres de leurs droits d’auteur – seulement leurs auteurs-compositeurs et compositeurs. Selon une lettre envoyée par Williams susmentionnée aux éditeurs membres, en date du «mars 2020», les paiements pour le troisième trimestre de 2019 ont été envoyés sans problème.

«Cher membre de l’ASCAP», s’ouvre la lettre apparemment routinière. “Vous trouverez ci-joint votre première déclaration d’éditeur national de l’année, reflétant les performances de votre musique aux États-Unis entre juillet et septembre 2019. Cette distribution comprend également les redevances de nos enquêtes annuelles sur les concerts symphoniques, récitals et éducatifs.” Nous supposons qu’un chèque a également été inclus (ou les montants virés).

Cela, selon nos sources, est complètement différent de la lettre envoyée aux auteurs-compositeurs et compositeurs, un groupe qui contrôle généralement un catalogue limité (contrairement à un éditeur, qui superviserait des collections de chansons beaucoup plus importantes, même de vastes catalogues).

À ce stade, on ne sait pas où se situent les méga-éditeurs comme Sony / ATV, Warner Chappell et UMPG, bien qu’il soit probable qu’ils aient été correctement payés.

Malheureusement, les raisons des paiements inégaux pourraient être calculées: les éditeurs ont du personnel pour s’assurer que les performances publiques sont vérifiées et payées à temps. Ils ont également des avocats et des liens avec l’industrie, ce qui manque à la plupart des auteurs-compositeurs et compositeurs.

Plus à mesure que cela se développe. Écrit en écoutant Mija.