Les éditions de luxe de trois albums de statu quo de référence sont prêts pour la sortie

Des versions Deluxe, 2CD / 3CD étendues de trois albums de Status Quo, à savoir Perfect Remedy, Rock ’Til You Drop et Thirsty Work, devraient être publiées par UMC le 6 mars 2020.

Les éditions soigneusement sélectionnées de ce trio d’albums Status Quo sont livrées avec un livret amélioré contenant de nouvelles interviews et des notes de Dave Ling de Classic Rock et présentent également des photos rares et des souvenirs de la collection personnelle du groupe. Il existe également une douzaine de pistes / versions inédites dans l’ensemble. Perfect Remedy et Rock ‘Til You Drop ont été les dernières sorties du groupe sur le vénéré label Vertigo, tandis que Thirsty Work était leur première sortie via Polydor.

Perfect Remedy était les rockers légendaires dix-neuvième album. Sorti en 1989, le record n ​​° 49 dans les palmarès des albums britanniques. L’album a été produit par Pip Williams à Compass Point aux Bahamas et comprend les singles «Not at All» et «Little Dreamer».

Le vingtième album de Status Quo Rock ’Till You Drop, produit par Francis Rossi, était le dernier du groupe pour Vertigo après avoir été sur le label pendant 20 ans. L’album est classé n ° 10 dans les classements des albums britanniques et est considéré par certains comme le meilleur album du groupe depuis Piledriver. L’album contient une version réenregistrée du classique Quo «Quarante-cinq cents fois» qui est plus de trois minutes plus longue que l’original «Bonjour».

Thirsty Work était la suite du célèbre Rock ‘Till You Drop et est sorti en 1994. C’était le vingt et unième album du groupe. Le troisième de cette série d’albums de Status Quo, il n’atteignait pas 13 dans les palmarès des albums britanniques était leur premier pour le label Polydor. L’album comprenait un trio des quarante meilleurs singles, dont «I Didn’t Mean It», «Sherri Don’t Fail Me Now» et «Restless».

Toutes les rééditions de CD de ces albums phares de Status Quo comportent 2 disques bonus de matériel bonus avec des performances live et des faces B.

Remède parfait, Rock ‘Til You Drop et Thirsty Work sortiront le 6 mars. Faites défiler vers le bas pour lire la liste complète des pistes et achetez-les ici.

Remède parfait:

DISC ONE – Remède parfait

‘Petit rêveur’

‘Pas du tout’

«Coeur en attente»

«Remède parfait»

‘Carnet d’adresses’

«Le pouvoir du rock»

‘Je suis comme ça’

«Tommy est amoureux»

‘Homme à la mer’

«Descendre pour la première fois»

«Jetez-lui une ligne»

«1000 ans»

DISQUE DEUX:

“Autant en passant” – Côté B de “Pas du tout”

‘Rotten to The Bone’ – face B à 7 ”et 12” de ‘Little Dreamer’

“Tout faire pour vous” – Face B à 12 “de” Little Dreamer “

«The Anniversary Waltz» – Version 12 pouces (intégrale):

«The Power of Rock» – Version éditée (face B de «Anniversary Waltz»)

«Fighting for Love» – première version de «The Power of Rock»

“Blondes Don’t Lie” – Outtake

“The Anniversary Waltz” – Version Promo Espagnole # 1:

“The Anniversary Waltz” – Version Promo Espagnole # 2:

«Paper Plane» – Bray Studios 1990

«Caroline» – Birmingham NEC 1989

«Roll Over Lay Down» – Birmingham NEC 1989

«Little Lady» – Birmingham NEC 1989

Disque 3 – «Rockin» au fil des ans – Live au N.E.C. 1989 »

«Dans ma chaise»

‘Petit rêveur’

«Remède parfait»

‘Mystery Medley: Mystery Song / Railroad / La plupart du temps / Wild Side of Life / Rollin’ Home / Again and Again / Slow Train ‘

‘Vous retenir’

«Le pouvoir du rock»

‘Eau sale’

‘Tout ce que vous voulez’

‘Dans l’armée maintenant’

«Rockin» partout dans le monde »

“Ne perdez pas mon temps”

“Roadhouse Medley: Roadhouse Blues / The Wanderer / Marguerita Time / Vivre sur une île / Enfreindre les règles / Quelque chose” Bout You Baby I Like / The Price of Love / Roadhouse Blues “

‘Ponts en feu’

Rock Till You Drop

Disque 1 – Rock Till You Drop

“Comme un zombie”

“Tout ce que nous voulons vraiment faire (Polly)”

«Fakin» The Blues »

«One Man Band»

“Rock” Til You Drop “

“Je ne peux pas vous en donner plus”

‘Coup d’avertissement’

‘Travaillons ensemble’

«Apportez-le chez vous»

‘Pas de problème’

‘Bon signe’

«Tommy»

«Rien n’est facile»

«Gloire ou argent»

«Prix de l’amour»

«Quarante-cinq cent fois»

Disque deux:

«Mort dans l’eau» – Côté B de Je ne peux pas vous en donner plus »

Mystères du bal – face B de «Je ne peux pas vous en donner plus»

«Heavy Daze» – Face B de «Fakin» the Blues »(retiré)

«Better Times» – Face B de «Fakin» the Blues »(retiré)

(Brit Awards) Medley ’- Côté B de‘ Rock ’Til You Drop’: Caroline / Down Down / What you Want / Rockin ’Partout dans le monde

“Je ne peux pas vous en donner plus” – 7 ″ Modifier

‘Fakin’ The Blues ’- Édition 7 ″ (retiré)

“Can’t Give You More” – Radio Edit (promo uniquement)

«The Anniversary Waltz Part 1» -Barcelone, 25 mai 1991 *

DISQUE TROIS – ‘Rock’ Til You Drop – The Live Event ’

«Paper Plane» – Sheffield Arena, 21 septembre 1991 *

«Price of Love» – Sheffield Arena, 21 septembre 1991 *

‘Mystery Medley’ – Sheffield Arena, 21 septembre 1991: Mystery Song / Railroad / La plupart du temps / Wild Side of Life / Rollin ’Home / Again and Again / Slow Train

«Rain» – Sheffield Arena, 21 septembre 1991 *

«Rock» Til You Drop »- Glasgow SECC, 21 septembre 1991 *

«Down Down» – Glasgow SECC, 21 septembre 1991

«Roll Over Lay Down» – Glasgow SECC, 21 septembre 1991

«Travaillons ensemble» – Glasgow SECC, 21 septembre 1991 *

«Little Lady» – Birmingham NEC, 21 septembre 1991

“Tout ce que vous voulez” -Birmingham NEC, 21 septembre 1991

«In the Army Now» – Birmingham NEC, 21 septembre 1991 *

«Burning Bridges» – Wembley Arena, 21 septembre 1991

«Rockin» partout dans le monde »- Wembley Arena, 21 septembre 1991

«The Anniversary Waltz» – Wembley Arena, 21 septembre 1991 *

«Encore Medley»; Rock and Roll Music, Sweet Soul Music, Bye Bye Johnny – Wembley Arena, 21 septembre 1991

Travail assoiffé

Disque 1 – Travail assoiffé:

«Goin ’Nulle part’

“Je ne le pensais pas”

‘Confiance’

‘Point de non retour’

«Sail Away»

‘Que vous l’aimiez ou non’

«Doux dans la tête»

«Queenie»

«Amant de la race humaine»

«Sherri ne me laisse pas tomber maintenant»

«Rude Awakening Time»

«De retour sur mes pieds»

‘Agité’

‘Au revoir au revoir’

‘Tango’

‘Pardon’

Disque deux:

«Survie» – Côté B de «Je ne le pensais pas»

«Elle en savait trop» – Côté B de «Je ne le pensais pas»

“Tossin” And Turning “- Face B de” Sherri Don’t Fail Me Now “

«Down to You» -B-Side de «Sherri Don’T Fail Me Now»

“Beautiful” – Face B de “Sherri Don’t Fail Me Now”

“Et je fais” – Côté B de “Restless”

«Démocratie» – Face B de «Restless»

“Je ne le pensais pas” – Acoustique

“Sherri Don’t Fail Me Now” – Prolongé

«Restless» – Orchestral

«Je ne le pensais pas» – Version Hooligan

«Going Nowhere» – Live in Stockholm 1994 *

«Soft in The Head» – Live in Stockholm 1994 *

«Rude Awakening Time» – Live in Stockholm 1994 *

«Restless» – Live at Royal Albert Hall 1994 *

* Précédemment inédit