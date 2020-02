Les éditions vinyle de Spiceworld pour Spice Girls, les plus grands succès prévus pour la sortie

Les Spice Girls ont annoncé la réédition de Spiceworld et The Greatest Hits sur vinyle – les cadeaux ultimes pour la fête des mères. Les nouvelles éditions vinyle seront disponibles à partir du vendredi 13 mars 2020 via UMC / Virgin EMI.

Cela fait 23 ans que Spiceworld est disponible sur vinyle. Maintenant, enfin réédité sur vinyle noir 180g, Spiceworld conserve toutes les illustrations originales de 1997. Il contient les tubes à succès n ° 1 «Spice Up Your Life», «Viva Forever» et «Too Much» – leur deuxième topper de carte de Noël. Spiceworld a amassé plus de 13 millions de ventes dans le monde cimenter les Spice Girls comme un phénomène culturel.

Et si cela ne suffisait pas… sorti plus tôt cette année sous forme de disque photo pour commémorer leur inoubliable tournée britannique à guichets fermés l’été dernier, Spice Girls – Greatest Hits est de retour! Cette fois sur vinyle noir 180g avec pas moins de neuf singles à succès n ° 1, dont «Wannabe», «2 Become 1», «Spice Up Your Life», «Viva Forever», «Goodbye» et bien d’autres. Il comprend également l’illustration originale, cette fois sous forme de LP à pochette unique, avec une pochette intérieure imprimée pour abriter le disque. Les deux rééditions sont livrées avec un code de téléchargement numérique.

En 1996, le premier single emblématique des Spice Girls «Wannabe» est né, pour ensuite atteindre la tête du classement dans 37 pays. Leur premier album Spice s’est vendu à plus de 31 millions d’exemplaires à travers le monde, ce qui lui a valu la place d’album le plus vendu de tous les temps par un groupe féminin. Tout au long de l’histoire, ils ont vendu 85 millions de disques dans le monde, comptaient 9 singles numéro 1 au Royaume-Uni, ont enregistré 3 albums studio et 13 singles. Sans oublier les nombreux prix remportés, dont un BRIT Award for Outstanding Contribution to British Music.

Les Spice Girls ont ramené le pouvoir des filles en pleine force au cours de l’été 2019. Elles se sont réunies pour leur tournée de retrouvailles et ont conquis des stades à travers le Royaume-Uni et l’Irlande, jouant ensemble pour la première fois depuis les Jeux olympiques de Londres 2012, battant des records et devenant Ticketmaster UK. vente la plus achalandée de tous les temps.

Spiceworld et The Greatest Hits sortent le 13 mars et peuvent être achetés ici.