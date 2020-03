Les enfants de Corey Taylor et Shawn Crahan de Slipknot ont tiré au sort leur premier concert ensemble

D’un tel bâton, d’un tel éclat … Phrase qui rend aujourd’hui justice aux enfants des membres de Slipknot Corey Taylor et Shawn Crahan, qui se sont réunis pour former leur groupe de heavy metal appelé Vendre. Pour suivre les traces de leurs parents, Griffin Taylor et Simon Crahan ont lancé leur premier concert en tant que groupe, et ils sonnent … enfin, quelque chose de similaire à ce que leurs parents ont fait depuis 1999.

Cette petite pièce était spéciale pour eux, car elle a eu lieu dans un bar appelé Vaudeville Mews Club à Des Moines, Iowa, où leurs parents ont formé le groupe mythique qui met aujourd’hui des millions dans le massif des headbangear. Avant un total complet, les deux, avec leurs camarades de groupe, ont grondé l’endroit avec beaucoup de métal et beaucoup de headbang. Avec des moments latents de beaucoup de technique et de qualité à la guitare, et plusieurs cris dans le pur style du nu metal, un concert d’une demi-heure qui semble avoir été vraiment apprécié par ceux qui se sont réunis au forum. Vous pouvez consulter le concert ci-dessous pour voir s’ils remplissent votre œil.

Voulant suivre les traces de leurs parents, il sera très intéressant de voir la projection Vended. Et ce n’est pas tous les jours qu’une légende de la musique comme votre père vous donne les conseils que des millions de musiciens aimeraient avoir. Maintenant, seul le temps nous dira si on se souviendra d’eux comme des enfants de légendes ou pour avoir fait quelque chose par eux-mêmes. Ce dont nous sommes sûrs, c’est que vous verrez qu’il ne sera pas facile de se rendre à l’endroit où se trouve Slipknot.

Dans Slipknot News, le coronavirus a également entamé sa tournée mondiale. “Bien que des décisions comme celle-ci ne soient pas faciles, la sécurité et le bien-être des fans du groupe passent toujours en premier.”. Slipknot allait commencer le concert le 20 mars à Tokyo avec deux éditions à son festival Knotfest. Ils étaient également prêts à jouer à Singapour, Jakarta et Manille dans les prochains jours. Malheureusement, celui qui fait le tour du monde est le coronavirus annulant des dizaines de concerts et festivals à travers le monde.