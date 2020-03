Les entreprises SXSW coincées avec des stocks massifs d’aliments et de boissons

Les entreprises et les professionnels d’Austin ont du mal à décharger les excédents de nourriture et de boissons après l’annulation de SXSW.

La semaine dernière, les responsables d’Austin ont pris la décision étonnante d’annuler le SXSW 2020 en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) en cours. Maintenant, en témoignage des conséquences économiques considérables de cette décision, les restaurateurs locaux et les propriétaires d’entreprises prennent des mesures pour récupérer une partie de l’argent qu’ils ont dépensé pour la nourriture et les boissons.

Un certain nombre de restaurants d’Austin proposent des plats et des boissons ultra-abordables et un groupe Facebook a été créé pour faciliter l’achat, la vente et le commerce des produits excédentaires. En tant que membres du groupe, les particuliers et les sociétés d’Austin (y compris de nombreuses start-ups qui avaient prévu de faire leurs débuts chez SXSW) qui sont sellés d’articles en surstock peuvent publier sur une feuille de calcul Google conçue pour connecter les parties intéressées.

Au moment de la rédaction de cet article, les membres du groupe avaient publié des informations sur les denrées périssables en vrac allant du kombucha aux boules de mozzarella, la feuille de calcul susmentionnée étant rapidement remplie d’articles d’inventaire supplémentaires.

L’impact économique de l’annulation de SXSW a été considérable; l’événement de 10 jours aurait rapporté environ 350 millions de dollars à l’économie d’Austin en 2019. Hier, Digital Music News a rapporté que plusieurs entreprises d’Austin avaient dirigé une collecte de fonds, «Banding Together ATX», pour rémunérer les nombreux artistes et professionnels qui avaient été mise sur SXSW pour le revenu et la promotion.

Dire que l’industrie de la musique a été touchée par l’épidémie de coronavirus serait un euphémisme.

Des artistes allant de BTS à Slipknot ont été forcés de modifier leurs horaires de tournée en réponse à l’infection. Et de grands événements, dont Ultra Miami, Tomorrowland Winter et la conférence sur les collisions à forte intensité technologique, ont été mis sur la glace (bien que cette dernière soit définie comme une vitrine numérique uniquement).

Avec des annulations de performances abondantes et la panique de COVID-19 continuant de croître, beaucoup pensent que Coachella, qui devrait commencer le 10 avril, sera bientôt annulée. Dans une récente déclaration, les responsables de la santé du comté de Riverside ont déclaré qu’ils avaient l’intention de surveiller les développements des coronavirus avant de rendre une décision finale sur Coachella.

Aujourd’hui, le comté de Riverside a signalé son premier cas de COVID-19.