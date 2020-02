Les équipes de rêve qui ont réussi

De l’âge du jazz au rock moderne, d’excellents partenariats pour l’écriture de chansons, y compris Lennon–McCartney, Bacharach-David et Leiber-Stoller, ont fourni certains des meilleurs moments de la musique populaire.

Voici notre sélection de huit des meilleurs, avec une piste sélectionnée pour chacun…

George et Ira Gershwin

Peu de partenariats de composition ont réussi à donner une identité musicale à une époque aussi réussie que George et Ira Gershwin l’ont fait avec leurs airs somptueux pendant l’America’s Jazz Age, dans les années 1920. Parmi les compositions instantanément reconnaissables de ces fils d’immigrants juifs russes figurent «I Got Rhythm», «The Man I Love» et «Someone to Watch Over Me», un morceau chanté avec un tel style par les deux Ella Fitzgerald et Frank Sinatra. Le glissando de la clarinette d’ouverture de ‘Rhapsody In Blue’ est toujours capable d’apporter des picotements à la colonne vertébrale. Les Gershwins ont écrit plus de deux douzaines de partitions pour des films hollywoodiens et des comédies musicales de Broadway, et les deux auteurs-compositeurs ont reçu des médailles d’or du Congrès pour l’écriture de chansons.

Morceau sélectionné: ‘Embraceable You’ (1928)

“Embraceable You” a été écrit à l’origine pour une opérette inédite intitulée East Is West et la version classique de la chanteuse de jazz Billie Holiday a été intronisé au Grammy Hall Of Fame en 2005.

Gerry Goffin et Carole King

À la mort de Gerry Goffin en 2014, il a laissé un remarquable catalogue de chansons, dont beaucoup ont été coécrites avec l’ancienne épouse Carole King; les airs étaient des joyaux étincelants de mélodie et de syncope. Goffin a appris son métier dans le cadre de l’école classique Tin Pan Alley. Le jeune homme de 22 ans qui a co-écrit «Will You Still Love Me Tomorrow» a proposé une série de tubes dans les années 60 après s’être associé à King, formant l’un des partenariats de composition de chansons classiques de la décennie. Leurs chansons incluaient ‘Prenez bien soin de mon bébé’ (Bobby Vee), ‘Up On The Roof’ (The Drifters), ‘I’m Into Something Good’ (Herman’s Hermits), ‘Don’t Bring Me Down’ (The Animaux) et ‘(Tu me fais sentir comme) une femme naturelle’ (Aretha Franklin).

Morceau sélectionné: «The Loco-Motion» (1962)

Cette chanson pop palpitante a fait le Top 5 des charts américains en trois décennies distinctes: en 1962, par la chanteuse pop américaine Little Eva; en 1974, par Grand Funk Railroad; et en 1988, par la chanteuse et actrice australienne Kylie Minogue.

Burt Bacharach et Hal David

Le duo a été présenté par Eddy Wolpin, l’homme qui dirigeait la célèbre agence Famous Music dans le Brill Building de New York. Le regretté David était un écrivain expérimenté et Bacharach commençait tout juste quand ils étaient jumelés pour écrire quelques après-midi par semaine. Mais ils ont rapidement gélifié et écrit certaines des plus belles chansons pop des années 50 et 60, dont «Raindrops Keep Fallin» On My Head », qui a remporté l’Oscar de la meilleure chanson originale dans le film Butch Cassidy And The Sundance Kid. Ils ont également écrit “Connaissez-vous le chemin de San Jose?” Et “The Look Of Love”, cimentant leur statut comme l’un des plus grands partenariats de composition de chansons de tous les temps.

Morceau sélectionné: «Walk On By» (1964)

Cette chanson séduisante a été enregistrée par des artistes aussi divers que Dionne Warwick, Isaac Hayes, Le groupe punk britannique The Stranglers and Seal.

Eddie Holland, Lamont Dozier et Brian Holland

Motown est connu pour ses chansons entraînantes, et lorsque ces trois anciens interprètes se sont tournés vers l’écriture de chansons, ils ont tous trouvé qu’ils préféraient ce métier à être au centre de la scène. Eddie Holland, qui a eu son propre coup avec «Jamie», a beaucoup souffert de la peur de la scène mais est devenu un élément clé du trio connu sous le nom de H-D-H. Les trois ont écrit et produit 25 singles à succès n ° 1, dont «Heat Wave» pour Martha et les vandelles et “Baby Love”, “Stop! Au nom de l’amour “et” You Keep Me Hangin “On” pour The Supremes.

Morceau sélectionné: «How Sweet It Is (To Be Loved by You)» (1964)

Marvin GayeLe classique Motown H-D-H a également été un succès pour James Taylor.

John Lennon et Paul McCartney

L’un des partenariats de composition de chansons les plus importants de toute la musique, il est difficile de battre la combinaison de composition de chansons qui a été le moteur de la Les Beatles‘ Succès. Les différents styles de la paire Liverpudlian (Lennon a dit de son partenaire d’écriture que Paul “apportait une légèreté, un optimisme, alors que j’irais toujours pour la tristesse, les discordes, les notes bluesy”) et leurs points de vue uniques ont produit 20 No.1 tubes et partitions de chansons complexes et puissantes, dont «A Hard Day’s Night» et «A Day In The Life».

Morceau sélectionné: «Day Tripper» (1965)

Vous pouvez faire votre choix parmi tant de merveilleuses chansons de Lennon-McCartney, mais la preuve de leur classe est que même les grands musiciens peuvent trouver quelque chose de différent à faire ressortir d’un classique des Beatles, comme, par exemple, Otis Redding fait avec sa version de “Day Tripper”, un morceau que la paire a écrit en ordre rapide quand un single de Noël était nécessaire.

Jerry Leiber et Mike Stoller

L’un des partenariats emblématiques de composition de chansons de l’ère du rock’n’roll, en tant que jeunes hommes, ces deux compositeurs juifs, qui se sont rencontrés à Los Angeles alors qu’ils n’avaient que 17 ans, fréquentaient des musiciens de jazz tels que Dexter Gordon et Lester Young. “Nous étions tous deux excités par la culture noire”, a déclaré Stoller. En 1954, ils se sont liés avec le pionnier du R&B Johnny Otis, qui voulait une chanson pour l’un de ses artistes, Big Mama Thornton. Ils se sont précipités sur «Hound Dog» en moins d’un quart d’heure. C’était la chanson qui ferait tellement pour Elvis Presley.

Leiber et Stoller se sont fait un nom en écrivant des chansons pour The Coasters – beaucoup d’entre elles des sorties comiques telles que «Yakety Yak», «Charlie Brown» et «Poison Ivy». Ils ont également écrit pour The Drifters et co-écrit la belle ‘Stand By Me’, la chanson soul qui a été un énorme succès pour Ben E King. Pour Presley, ils ont écrit «Jailhouse Rock», «Treat Me Nice» et «Love Me».

Morceau sélectionné: «Est-ce tout ce qu’il y a?» (1967)

Une belle chanson triste. Leiber a dit que sa version préférée de l’une de leurs chansons était Peggy Lee“Is That All There Is?” La chanson a remporté Lee a Grammy et l’orchestration luxuriante a été supervisée par Randy Newman.

Mick Jagger et Keith Richards

Contrairement à Lennon et McCartney, Jagger et Richards étaient un peu plus réticents à prendre le stylo et à composer leurs propres paroles. Heureusement, ils ont été convaincus d’essayer, et leurs chansons classiques ont continué à venir pendant plus d’un demi-siècle. Les pierres qui roulent a remporté l’or avec son premier album américain en 1964; L’année suivante, la puissante chanson anthémique «(I Can’t Get No) Satisfaction» est arrivée en tête des palmarès des deux côtés de l’Atlantique, après avoir été écrite dans une chambre d’hôtel à Clearwater, en Floride, pendant que le couple improvisait. un riff de guitare.

Morceau sélectionné: «Honky Tonk Women» (1969)

Le single est sorti en Grande-Bretagne le lendemain de la mort du membre fondateur Brian Jones. Le pouvoir créatif de Jagger-Richards en tant qu’auteurs-compositeurs est peut-être démontré par le fait que la face B était l’étonnante «Vous ne pouvez pas toujours obtenir ce que vous voulez».

Barrett Strong et Norman Whitfield

L’auteur-compositeur Barrett Strong, un membre clé du cercle restreint de Berry Gordy, est une autre figure charnière des années de formation de Motown. À la fin des années 60 et au début des années 70, Strong a collaboré avec Norman Whitfield sur des chansons mémorables, dont «I Heard It Through The Grapevine», «Too Busy Thinking About My Baby» et «War».

Morceau sélectionné: ‘Papa Was A Rollin’ Stone ’(1971)

La chanson de Strong et Whitfield a été enregistrée pour la première fois par The Undisputed Truth, mais quand Whitfield a produit une version de 12 minutes de Les tentations un an plus tard, un classique de la soul psychédélique est né.

Elton John et Bernie Taupin

Outre les Beatles et les Stones, des groupes à succès tels que ABBA, Le choc, The Smiths et Led Zeppelin ont eu recours à des collaborations, mais lorsque la chimie est juste, les partenariats de composition de chansons peuvent être uniques. Elton John et Bernie Taupin, fous de musique, un adolescent qui avait quitté l’école sans aucune qualification, ont mélangé imagination et sensibilité pour créer un ensemble d’œuvres qui équilibrait des mélodies pop entraînantes avec des paroles élégantes et émouvantes. Leur ami Gary Osborne a révélé une fois comment ils travaillaient ensemble, en disant: «Bernie enverrait à Elton une gerbe de ce qui était, à ce stade, des poèmes, vraiment. Elton commençait à gribouiller et était au piano, éditant jusqu’à ce qu’il ait une chanson. Il m’a dit qu’il avait écrit chaque morceau de l’album de Yellow Brick Road en un week-end. »Leurs classiques incluent« Rocket Man »,« Goodbye Yellow Brick Road »,« Daniel »et« Your Song ».

Morceau sélectionné: «Désolé semble être le mot le plus difficile» (1976)

Le weepie classique d’Elton John et Bernie Taupin a également été un succès dans les années 90 pour Joe Cocker.