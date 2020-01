Les esprits les plus brillants derrière les plus gros succès

Les chansons peuvent venir de n’importe où. Le célèbre avocat anglais Fred Weatherly a écrit environ 3000 paroles au cours d’une vie colorée. Connaissant Charles Dickens et William Gladstone, Weatherly avait été invité à chanter ses chansons à la reine Victoria lors de son jubilé en 1897 et, pour illustrer un livre de ses paroles, avait fait appel aux talents d’une illustratrice inconnue nommée Beatrix Potter. Mais son œuvre la plus célèbre est venue tout à fait par hasard. Son frère, Edward, avait déménagé aux États-Unis en 1899, et c’est là, pendant la ruée vers l’or, que sa femme, Margaret, a entendu un prospecteur jouer une délicieuse mélodie qui avait quitté l’Irlande avec la marée d’émigrants fuyant la Grande Famine dans les années 1840.

La chanson était connue sous le nom de «The Londonderry Air», et Margaret pensa immédiatement à son beau-frère de retour en Angleterre. Fred a assorti la mélodie qu’elle lui a envoyée à un ensemble de paroles qui s’était assis dans son tiroir de bureau et, par chance, les mots correspondaient presque exactement à la mélodie. Publiée en 1913, la chanson qui en résulte, qu’il appelle «Danny Boy», deviendra l’une des chansons les plus populaires des 100 dernières années, enregistrée par tous, de Judy Garland et Bing Crosby à Johnny Cash et Elvis Presley. Sir Hubert Parry, professeur de musique à l’Université d’Oxford, a qualifié la chanson de «l’une des plus parfaites qui existe», mais elle est apparue uniquement par hasard.

Les auteurs-compositeurs parlent depuis longtemps de leur métier comme s’il s’agissait de divination plus que de création; qu’ils agissent comme des récepteurs de chansons, les arrachant presque de l’air. “Les gens disent qu’ils écrivent des chansons, mais d’une certaine manière, vous êtes plus le médium” Keith Richards. “J’ai l’impression que toutes les chansons du monde flottent, c’est juste une question d’antenne ou de tout ce que vous prenez.”

Mais clairement, certains auteurs-compositeurs ont une plus grande capacité à les arracher à l’éther que d’autres, alors qu’est-ce qui distingue les grands auteurs-compositeurs?

“Je viens d’écrire la meilleure chanson que quiconque ait jamais écrite!”

Les gens écrivent des chansons depuis aussi longtemps que l’histoire humaine a été enregistrée, et les meilleurs en vivent depuis aussi longtemps que nous le savons. Même Mozart a travaillé comme l’équivalent de ce que l’on pourrait penser en tant qu’auteur-compositeur, créant des œuvres sur commande en tant que compositeur de chambre pour l’empereur romain germanique, Joseph II.

À l’aube du 20e siècle, il y avait d’innombrables auteurs-compositeurs, souvent des gens comme Fred Weatherly, qui aimaient barboter avec les mots et la musique, dont certains ont eu de la chance. Et les artisans et les femmes les plus habiles avaient trouvé comment transformer leur badinage en une entreprise. Avec les modifications de la législation sur le droit d’auteur aux États-Unis au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, les auteurs-compositeurs et les éditeurs de musique ont commencé à travailler ensemble plus étroitement, dans l’intérêt mutuel, et, à la fin du siècle, la majorité des grands éditeurs s’étaient rassemblés sur West 28th Street près de Fifth Avenue. La zone est devenue connue sous le nom de Tin Pan Alley, soi-disant grâce au son percussif de tant de pianos bon marché qui sonnent comme des casseroles en fer-blanc frappant dans une ruelle.

La façon dont l’entreprise fonctionnait était qu’un auteur-compositeur en herbe ferait le tour des éditeurs, frappant à leurs portes en demandant que leurs chansons soient entendues. Si un éditeur aimait une chanson, il pourrait en acheter les droits ou négocier un pourcentage avec l’auteur-compositeur. Il n’était pas rare que l’éditeur ajoute son nom au générique de composition afin de maximiser sa part des redevances. Beaucoup de ces auteurs-compositeurs étaient des immigrants d’Europe de l’Est.

L’auteur-compositeur le plus célèbre – et le plus célèbre – de Tin Pan Alley en était certainement un. Né Israël Leilin dans la ville russe de Talachyn (en Biélorussie moderne) en 1888, sa famille a fui les pogroms antisémites, arrivant à New York quand Israël avait cinq ans. Après avoir parcouru les rues et les bars pour aider à soutenir la famille, une américanisation de son nom l’a vu renaître sous le nom d’Irving Berlin à l’âge de 18 ans, date à laquelle il a publié la première des plus de 1000 chansons qu’il écrirait en 101 ans.

Employé en tant que parolier, Berlin a élargi sa cache une fois qu’il a commencé à écrire des airs pour aller avec ses paroles, bien qu’il n’ait jamais appris à lire la musique – en effet, ses prouesses musicales étaient si limitées qu’il a essayé de s’en tenir aux notes noires de son piano dans la mesure du possible. Bientôt, cependant, les hits ont commencé à couler et il a pris la progression naturelle pour écrire des émissions de Broadway et des musiques de films. Sa chanson la plus connue reste «White Christmas», qu’il a écrite une nuit dans un hôtel de Californie, en restant debout toute la nuit pour la terminer. Lorsque sa secrétaire est arrivée au travail le lendemain matin, Berlin lui a dit: «Prends ton stylo et retire cette chanson. Je viens d’écrire la meilleure chanson que j’ai jamais écrite – diable, je viens d’écrire la meilleure chanson que quiconque ait jamais écrite! “

Une fois qu’une chanson avait été écrite et reprise par un éditeur, l’éditeur emploierait alors des pluggers, des chanteurs et des pianistes qui joueraient la chanson dans des magasins vendant des partitions ou dans des théâtres, afin de susciter l’intérêt pour elle. Après tout, ce sont les ventes de partitions, et non les enregistrements, qui ont généré des revenus au tournant du siècle. Beaucoup de ces pluggers seraient également des auteurs-compositeurs – dont George Gershwin, dont l’œuvre la plus célèbre est «Rhapsody In Blue», une fusion enivrante de classique et de jazz.

Les autres auteurs-compositeurs de Tin Pan Alley comprenaient Cole Porter, le duo Richard Rogers et Oscar Hammerstein, Scott Joplin et Hoagy Carmichael. En plus de fournir des chansons à vendre sous forme de partitions, de nombreux écrivains de Tin Pan Alley écrivaient pour les comédies musicales à succès de Broadway à proximité. Mais à mesure que la musique enregistrée commençait à devenir de plus en plus populaire, les clients préférant acheter un tourne-disque plutôt que de s’accompagner au piano, l’industrie de New York est passée de Tin Pan Alley à un immeuble de bureaux à Broadway et 49th Street.

Le bien nommé Brill Building

Connu sous le nom de Brill Building, la structure de 11 étages a été achevée pendant la Grande Dépression. Le moment n’aurait pas pu être pire; les affaires étaient lentes et, malgré son décor somptueux, ses bureaux furent bientôt remplis par des éditeurs de musique et des auteurs-compositeurs, payant un loyer inférieur. Alors que l’ère du big band cédait la place à la naissance du single pop, Billboard’s Hot 100 était rempli d’équipes de composition de Brill Building comme Burt Bacharach et Hal David, Gerry Goffin et Carol King, Mike Leiber et Jerry Stoller, Ellie Greenwich et Jeff Barry, et Doc Pomus et Mort Shuman, ainsi que des individus flottants tels que Paul Simon, Phil Spector, Neil Diamond et Neil Sedaka. Ces auteurs et d’autres domineront les charts américains depuis des années, écrivant des succès pour Elvis Presley, The Ronettes, Bobby Darin, The Drifters, Dionne Warwick et Gene Pitney.

Bien sûr, toutes les chansons n’ont pas été écrites dans des suites d’hôtel, des immeubles de bureaux ou des studios d’enregistrement. Beaucoup des chansons les plus durables ont été écrites par des gens désespérément pauvres – en particulier dans le sud profond de l’Amérique. Les musiciens de blues écrivaient souvent leur propre matériel, tout comme les chanteurs de gospel. Un exemple d’un auteur-compositeur durable de cette sphère est Lead Belly, qui s’est inspiré d’une chanson ancienne du naufrage du Titanic. Malgré avoir passé plus d’un sort en prison, Lead Belly n’est pas connu comme un tueur, mais pour des chansons comme les durables ‘Goodnight Irene’, ‘Cotton Fields’, ‘Rock Island Line’ et ‘Mystery Train’ – une chanson qui a aidé à lancer la carrière d’un autre pauvre sudiste, Elvis Presley.

Aujourd’hui, nous avons des folkloristes John et Alan Lomax pour remercier d’avoir enregistré beaucoup de ces chansons, qui auraient autrement disparu avec le temps. L’équipe père-fils a documenté d’innombrables grands compositeurs de chansons, de Jelly Roll Morton à Pete Seeger et Woody Guthrie, qui feront tous une impression indélébile sur une génération de jeunes musiciens nés pendant ou peu après la Seconde Guerre mondiale.

«Faire des disques et entendre vos chansons à la radio signifiait que vous atteigniez un large public»

Comme les parents d’Irving Berlin, Zigman et Anna Zimmerman étaient des Juifs qui ont fui l’empire russe pour les États-Unis. Leur petit-fils, Robert Allen Zimmerman – connu dans le monde entier sous le nom de Bob Dylan – élèverait l’écriture de chansons pop à un niveau si élevé qu’en 2016, il est devenu le premier auteur-compositeur à recevoir le prix Nobel de littérature. Dans son discours d’acceptation du prix, Dylan a écrit: «Quand j’ai commencé à écrire des chansons à l’adolescence, et alors même que je commençais à acquérir une certaine renommée pour mes capacités, mes aspirations pour ces chansons ne sont allées si loin… Si je rêvais vraiment grand , je pourrais peut-être imaginer arriver à faire un disque puis entendre mes chansons à la radio… Faire des disques et entendre vos chansons à la radio signifiait que vous atteigniez un large public et que vous pourriez continuer à faire ce que vous aviez prévu faire.”

Sur ce premier disque éponyme, Dylan a écrit une chanson en l’honneur de son héros auteur-compositeur, Woody Guthrie, dont «This Land Is Our Land» est une sorte d’hymne national alternatif aux États-Unis. Dans ‘Song To Woody’, Dylan fait un clin d’œil à d’autres grands auteurs-compositeurs, dont Lead Belly et le bluesman Sonny Terry. Mais en plus de cette tradition de musiciens folkloriques, Dylan a également été influencé par la musique proto-rock’n roll qui est sortie du Brill Building. Élevé sur le rock’n’roll ainsi que sur le blues et le folk, Dylan, sous le nom d’Elston Gunn, s’est produit au sein du groupe de Bobby Vee, jouant plusieurs des tubes que l’écurie Brill Building avait écrits pour le chanteur.

Vous dites que vous voulez une révolution?

C’est ce rapprochement des différents moyens par lesquels la musique populaire américaine a été créée qui a alimenté une révolution dans les années 60 – des deux côtés de l’Atlantique. Bien sûr, la Grande-Bretagne, comme tous les pays, avait toujours eu sa juste part d’auteurs-compositeurs. Mais, dans l’ensemble, aucun d’entre eux n’a fait d’impression en dehors de son propre territoire, jusqu’à l’émergence Les Beatles à la fin de 1962. L’idée d’un groupe qui a écrit ses propres chansons n’était pas totalement inconnue, mais d’avoir deux auteurs-compositeurs du calibre de John Lennon et Paul Mccartney (complétée plus tard par le talent émergent de George Harrison) était tout simplement révolutionnaire. Le couple avait écrit des chansons, à la fois ensemble et séparément, depuis leur adolescence – en effet, c’est leur amour commun de l’écriture de chansons qui les a liés en premier. Et même si leurs premiers enregistrements comprenaient des reprises de chansons nées dans le Brill Building, ainsi que d’autres usines américaines à succès, comme l’écurie Tamla Motown de Détroit, ce sont leurs propres compositions qui ont envoyé des ondes de choc à travers le monde.

Bientôt, tout le monde voulait une chanson écrite par les Beatles ou Bob Dylan. Ce dernier a donné des coups à une foule de stars de Nina simone, Johnny Cash et Frank Sinatra à The Byrds, Animals et Manfred Mann, tandis que les compositions de Lennon / McCartney étaient couvertes par des interprètes de Ella Fitzgerald à Peter Sellers, ainsi que le lancement de la carrière de Billy J Kramer And The Dakotas, Cilla Black et Les pierres qui roulent.

Il n’a pas fallu longtemps avant que la notion de ne pas écrire vos propres chansons vienne diviser le groupe. Alors que des stars antérieures telles que Sinatra et Elvis continuaient de sélectionner la crème de la crème des meilleurs auteurs-compositeurs du monde, les critiques devenaient de plus en plus critiques à l’égard de quiconque ne saisissait pas ses propres chiffres. Andrew Loog Oldham, le jeune manager dynamique des Stones, a souligné à ses accusations qu’ils manquaient des sources de revenus énormes en n’écrivant pas leur propre matériel. Après beaucoup de harcèlement, sans succès, il a décidé que la seule façon d’amener Mick Jagger et Keith Richards à proposer les marchandises était de les y forcer. Comme Oldham l’a écrit dans ses mémoires: «Un soir, j’ai dit à Mick et Keith que j’allais manger chez ma mère – je les enfermais dans l’appartement et quand je suis revenu, je m’attendais à une chanson, et ils feraient mieux d’en avoir une s’ils m’attendais à ce que je leur apporte de la nourriture. »Keith Richards s’est souvenu plus tard de l’occasion comme:« Une expérience hallucinante pour moi. J’étais guitariste. Un auteur-compositeur, en ce qui me concerne, était aussi éloigné de moi qu’un forgeron ou un ingénieur. »Les résultats ont été« As Tears Go By ».

Rétrospectivement, il peut apparaître aujourd’hui comme si, au cours des années 60, la musique pop avait divergé en deux volets très différents. D’une part, les artistes «crédibles», tels que The Beatles, Stones, Dylan, Les garçons de la plage, The Who, Jimi Hendrix, Simon And Garfunkel, et al – étaient des artistes dans le vrai sens du terme, créant les chansons qu’ils utiliseraient pour faire leurs disques révolutionnaires. D’un autre côté, vous aviez des pop stars plus traditionnelles qui auraient des tubes avec des chansons sélectionnées dans le catalogue d’un éditeur d’artistes tels que Ike & Tina Turner, Dusty Springfield, Cliff Richard et Sonny & Cher. La réalité, bien sûr, est rarement aussi simple, et il y avait beaucoup d’actes qui se mélangeaient avec des compositions et des couvertures originales, parmi eux Otis Redding, Aretha Franklin et la machine à percussion Motown.

Et cela continuerait donc au cours de la prochaine décennie et au-delà. De grands auteurs-compositeurs comme Elton John, David Bowie, Bob Marley, Merle Haggard, Joni Mitchell et Bruce Springsteen auraient d’énormes succès mondiaux originaux, tandis que d’innombrables autres stars de la pop chercheraient du matériel à enregistrer. Et tandis que les auteurs-compositeurs-compositeurs semblaient régner en maître dans les années 70, l’un des groupes à succès les plus réussis de la décennie était l’équipe de Benny Andersson et Bjorn Ulvaeus, qui, avec ABBA, a marqué huit coups sûrs No.1 consécutifs au Royaume-Uni.

Prendre forme en studio

En solo ou en équipe, si on leur demandait de nommer les plus grands auteurs-compositeurs des 50 dernières années, la plupart des gens sortiraient une liste d’interprètes; Si vous demandiez au même groupe d’énumérer les plus importants forgerons de paroles et de mélodies du demi-siècle précédent, la liste comprendrait principalement les rois et les reines de Tin Pan Alley et du Brill Building.

Mais aujourd’hui, les eaux sont encore plus boueuses. Depuis la révolution des années 60, de plus en plus d’artistes ont suivi l’exemple des Beatles et ont commencé non seulement à écrire leur propre matériel mais aussi à construire des chansons à partir de rien en studio. Dans les années 70, cela est devenu de rigueur pour les artistes innovants tels que Stevie Wonder, Kraftwerk et Michael Jackson. Superposant une idée improvisée sur une autre, les chansons ont commencé à prendre forme dans le processus d’enregistrement, avant d’être raffinées dans le montage.

Avec de plus en plus de joueurs et de techniciens contribuant au processus de création, il est devenu plus difficile de définir qui, en fait, avait écrit la chanson. Le joueur de cor qui est venu avec ce crochet accrocheur faisait-il partie du processus de composition? Doit-il être crédité comme auteur-compositeur? C’est une question abordée dans la chanson ‘Studio Musician’, enregistrée par Barry Manilow. (Inversement, un autre enregistrement de Manilow sur le sujet, le single à succès “ I Write The Songs ”, n’a pas été écrit par le chanteur lui-même, comme la plupart des gens le supposent, mais a été écrit par Beach Boy Bruce Johnston.) Sur l’album Beyoncé 2016 Lemonade, les crédits de composition de chansons incluent des dizaines de noms. En plus des équipes d’écrivains travaillant dans et hors du studio, une chanson comme le single ‘Hold Up’ propose également des échantillons et des interpolations de chansons plus anciennes, ce qui porte le crédit des auteurs-compositeurs pour cette seule chanson jusqu’à 15 personnes – y compris les pionniers de Brill Building Doc Pomus et Mort Shuman.

Mais au fil des ans, une chose est restée constante, c’est que les grandes chansons font de grands disques. Vous pouvez avoir autant de production et de piquant que vous pouvez vous le permettre, mais vous avez toujours besoin d’une chanson, ou rien de tout cela n’a d’importance. Et lorsque l’imprésario Nigel Martin-Smith a été présenté, à la fin des années 80, à un jeune auteur-compositeur-interprète du nom de Gary Barlow, il savait que quelque chose de grand proviendrait du talent du jeune homme. Il construit Prend ça autour des chansons de Barlow, ce qui en fait l’un des groupes les plus réussis de l’histoire des charts britanniques, grâce à des succès originaux tels que ‘A Million Love Songs’, ‘Pray’ et ‘Back For Good’ – des chansons que Barlow et Co ont revisitées pour l’album 2018 , Odyssée.

Et pourtant, le mystère de l’origine des chansons demeure. «On m’a souvent demandé:« Où vous est venue l’idée d’écrire cette chanson, Chuck? », A expliqué Chuck Berry dans son autobiographie. “Par désinvolture, je ne saurais pas … Écrire une chanson peut être une tâche particulière.”