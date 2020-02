Les exclusivités de streaming reviennent-elles? Apple Music obtient l’EP Coldplay

Les exclusivités de streaming nuisent aux abonnés payants, mais elles remontent lentement en 2020. Voici la dernière.

À l’époque, les services de streaming de musique sont entrés en guerre avec des exclusivités comme arme principale. Cela a cessé lorsque le piratage s’est enrichi de contenu exclusif d’artistes majeurs comme Chance the Rapper, Kanye et Beyonce.

Il semble maintenant que les exclusivités de streaming deviennent lentement la norme. Tout a commencé avec les podcasts – Spotify a payé plus de 500 millions de dollars aux sociétés de podcasting pour diversifier sa présence en podcasting. Maintenant, il lance une série de podcasts exclusifs qui attirent les auditeurs qui veulent ce contenu.

Une fois que les abonnés payants se sont habitués aux exclusivités de podcast, il est plus facile d’avaler d’autres contenus exclusifs.

Spotify a récupéré une version améliorée du dernier album de BTS, y compris des commentaires que les fans inconditionnels voudront entendre. Justin Bieber s’est associé à Apple Music pour son album Changes pour sortir également quelques clips.

Il semble que tout le contenu entourant les albums – clips vidéo, sessions en direct, etc. soit un jeu équitable pour les exclusivités. Bieber a également un biopic documentaire YouTube en 10 parties appelé Justin Bieber: Seasons avec plus de 60 millions de vues.

Maintenant, Apple Music a décroché un nouvel EP de Coldplay appelé «Coldplay Reimagined».

Cet EP exclusif présente trois pistes acoustiques de leur album Everyday Life. «Cry Cry Cry», «BrokEn» et «Champion of the World» sont inclus aux côtés d’un petit court métrage. Le film présente Chris Martin et Jonny Buckland travaillant sur certains enregistrements du groupe.

Le nouvel EP n’est pas un nouvel album ni même une nouvelle musique, mais c’est un nouveau matériel exclusif de streaming. Les fans de Coldplay qui souhaitent le voir légalement doivent s’abonner à Apple Music.

Vous pouvez parier que le partenariat de Spotify avec BTS a généré plusieurs nouveaux abonnements de l’armée enragée et autoproclamée BTS Army. Ces types d’exclusivités sont parfaits pour les services de streaming, mais pas si grands pour les amateurs de musique payants.