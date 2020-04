Les experts préviennent que les concerts et les festivals pourraient revenir jusqu’en 2021

Depuis que la contingence des coronavirus a commencé dans le monde entier, l’une des mesures prises était d’éviter à tout prix la concentration de personnes au même endroit afin de ne pas s’exposer à une contagion massive, sles événements massifs étant ceux qui en ont le plus souffert, pour être précis les concerts et festivals de musique, laissant des milliers de fans tristes et malheureusement de nombreuses personnes impliquées dans le monde du divertissement ont dû s’arrêter face à cette situation.

Nous avons donc vu combien de spectacles ont dû être annulés ou reportés car le panorama ne s’améliore pas. Les experts estiment que ces jours sont essentiels pour contrôler – et dans l’un d’entre eux – pour mettre fin au coronavirus une fois pour toutes, afin de sortir rapidement de la situation et de reprendre une vie normale, même si apparemment les festivals et les concerts devront attendre une autre fois, car ils devront probablement aller jusqu’à l’année prochaine.

Dans un forum organisé par le New York Times sur la vie après COVID-19, Zeke Emmanuel – directeur de l’Institut de transformation de la santé de l’Université de Pennsylvanie, de grands rassemblements comme des conférences, des événements sportifs et des concerts ne seront pas des lieux assurance pour les participants au second semestre 2020. Selon le spécialiste, Il serait souhaitable que ces festivals et spectacles soient reportés à octobre 2021, date à laquelle la pandémie sera enfin maîtrisée dans le monde entier.

Selon Emmanuel, Le problème est que vous ne pouvez pas simplement actionner un interrupteur et l’ouvrir à toute la société: “Ça ne marchera pas. C’est trop. Le virus va certainement revenir et à des niveaux pires. ” Comme si cela ne suffisait pas, il a également déclaré qu’il ne savait pas combien d’organisateurs Ils repousseraient leurs festivals et concerts pour le second semestre de cette année, alors que cela devrait être une des choses qu’il faudrait laisser jusqu’à la fin: “Quand les gens disent qu’ils vont reporter cette conférence ou cet événement pour octobre 2020, je n’ai aucune idée de comment ils pensent que c’est une possibilité plausible. Je pense que ces choses seront les dernières à revenir. ”

Ce sont les concerts et festivals au Mexique qui ont été reportés (ou annulés) par le coronavirus

Il ne faut pas oublier que dans notre pays, les festivals comme Pa’l Norte, Corona Capital Guadalajara, Ceremony, Hellow, Vaivén et concerts comme celle de Tame Impala avec MGMT et Clairo, ils ont été reportés aux mois de septembre, octobre et novembre et d’autres ont dû annuler. ICI nous laissons la liste complète. Jusqu’à présent, au Mexique, rien n’a été dit à ce sujet, mais il est probable que nous aurons plus d’informations à ce sujet dans les prochains jours.