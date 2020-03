Les fans adorent le camée de Chris Hughes dans la nouvelle chanson de «Wasabi» – HITC

Little Mix / Syco Music

Mixeurs, vous avez enfin obtenu ce que vous demandez tous: la vidéo «Wasabi».

Le morceau du LM5 de Little Mix est un favori des fans depuis la sortie de l’album en 2018. C’était aussi l’un des numéros de leur récente tournée européenne que les Mixeurs attendaient le plus avec impatience… ils ont complété le numéro avec une routine de danse épique impliquant fans et voguing.

Mais le fait qu’ils aient finalement laissé tomber une vidéo pour la piste n’était pas la chose principale qui a excité les fans, c’est que le petit ami de Nelson, Chris Hughes, a fait une jolie camée.

Clip vidéo «Little Wasabi» de Little Mix

La vidéo est tournée en coulisses, à la suite des quatre chanteurs de leur tournée LM5 qui les a emmenés à travers l’Europe de septembre à novembre 2019.

Nous voyons les chanteurs se préparer pour leurs spectacles, dans les installations et faire des gaffes dans le bus de tournée.

La vidéo est principalement centrée sur Jade Thirlwall, qui a co-écrit la chanson à succès.

Alors que Little Mix a quitté son ancien label, Syco Music, ils ont terminé la vidéo avec un clin d’œil à ce qui va arriver. Ils ont fait sauter l’album LM5 et ajouté une légende: “Nouvelle ère en attente.” Little Mix est maintenant représenté par RCA UK et Columbia Records.

Chris Hughes apparaît dans «Wasabi»

Les camées des copains IRL dans les clips vidéo n’ont rien de nouveau. En fait, Little Mix l’a déjà fait dans leur clip pour…

Mais c’est la première fois que nous voyons le petit ami de Jesy – et l’ancienne star de Love Island – Chris Hughes en un.

Chris et Jesy sont ensemble depuis février 2019 et se renforcent en couple. Chris soutient incroyablement Jesy, comme nous l’avons vu dans son documentaire de 2019 Odd One Out, mais il la soutient constamment lors des concerts de Little Mix.

Depuis Instagram, nous avons tous vu que Chris accompagnait Jesy pendant une grande partie de la tournée LM5, donc le faire apparaître dans la vidéo n’était pas une surprise. Mais néanmoins, c’était toujours adorable!

Les fans de Little Mix deviennent fous de Chris

Il n’est pas surprenant que les Mixers soient devenus fous du caméo de Chris dans la vidéo. Bien qu’il y ait plusieurs choses à se passionner, ils étaient les plus obsédés par cette partie.

Le camée de Chris le voit chanter le rôle de Jesy dans la chanson avec l’un des gardes de sécurité de leur tournée.

Un utilisateur de Twitter a déclaré: “chris chanter du wasabi à la fin avec les bêtisiers était la chose la plus drôle”

Un autre a ajouté: «OK MAIS CHRIS DANS LE WASABI VIDEO BYEEE» avec beaucoup de coeurs d’amour.

VOIR ÉGALEMENT: Rencontrez la fille «OK Boomer» de TikTok sur Instagram