Les fans australiens d’ac / dc battent le record du monde de guitare aérienne

Plus de 3 500 personnes ont joué de la guitare AC DC classique à cette année Festival de Perth, définition d’un nouveau record du monde Guinness pour le “plus grand rassemblement de guitares aériennes au monde”.

Dimanche 1er mars, champion australien de guitare aérienne Alex Roberts – alias. “Jinja Assassin” – a mené 3 722 fans de rock alors qu’ils jouaient sur un enregistrement de “Autoroute pour l’enfer” à l’événement, qui comprenait un hommage à la fin AC DC chanteur Bon Scott au 40e anniversaire de sa mort.

Ancienne légende de la guitare aérienne Wes Roe (“Tommy AirManuel”) et champion de la State Air Guitar Dégâts de Billy a également participé à la tentative de record du monde.

Ils ont battu le record précédent de 2 377 personnes, établi en septembre 2011 au San Manuel Indian Bingo & Casino à Highland, en Californie. Auparavant, le record était de 1 883 participants, établi en Australie en 2009.

Roberts placé deuxième au Championnats du monde de guitare aérienne en Finlande en 2019.

Le plus grand ensemble de guitare aérienne est l’un des record du monde Guinnessest la catégorie de disques la plus populaire et a été battue une douzaine de fois, dont deux aux États-Unis.

Photo gracieuseté de Festival de Perth



