Les fans de BTS ARMY donnent leurs remboursements de concerts à Coronavirus Relief

Plus tôt cette semaine, les craintes liées au coronavirus (COVID-19) ont incité le groupe K-pop BTS à annuler les arrêts de la tournée qui devaient avoir lieu à Séoul. Maintenant, de nombreux fans qui avaient des billets pour ces spectacles redonnent en faisant don de leur argent remboursé à des organisations caritatives de secours en cas de catastrophe.

Certains membres de la BTS ARMY, le grand groupe de fans extrêmement dévoué de BTS, ont initié la tendance en envoyant des fonds à des organisations caritatives de secours, de traitement et de prévention COVID-19 – probablement, il convient de le noter, car le membre de BTS Suga a récemment fait un don d’environ 83000 $ à un organisme de bienfaisance dans sa ville natale.

D’autres ont suivi, et peu de temps après, la Hope Bridge Association of the National Disaster Relief (le même organisme de bienfaisance auquel Suga a donné) a signalé une augmentation massive du nombre de dons qu’ils recevaient. Les hauts responsables de l’organisation ont même indiqué que certains contributeurs avaient simplement donné au nom de «BTS Army» ou «BTS».

Fondé en 1961, Hope Bridge soutient les Sud-Coréens lors de catastrophes de tous types, et leur assistance a sans aucun doute eu un impact profond au cours des dernières semaines. COVID-19 est apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine, mais s’est depuis propagé à des pays du monde entier, de l’Amérique à l’Australie.

Comme on pouvait s’y attendre, de nombreux États géographiquement les plus proches de la Chine sont aux prises avec des infections au COVID-19. La Thaïlande et Singapour, par exemple, ont connu une vague d’infections.

Cependant, la Corée du Sud a été particulièrement touchée par le coronavirus. Au cours de la semaine dernière, les autorités sanitaires du pays ont signalé plus de 1 000 nouvelles infections à COVID-19, et plus de 3 500 Sud-Coréens ont été diagnostiqués à ce jour. Sur ces 3 500 cas, 17 personnes seraient décédées.

On s’attend à ce que BTS fasse une tournée à l’appui de leur dernier album, Map of the Soul: 7, en commençant par une représentation le 25 avril à Santa Clara, en Californie. De plus, le groupe finira par reprogrammer ses concerts en Asie, bien qu’un calendrier possible n’ait pas encore été fourni.

Certains experts en santé ont déclaré que le coronavirus, comme le SRAS, une infection similaire qui est également originaire de Chine, va probablement s’affaiblir (et même disparaître) avec l’arrivée d’un temps plus chaud.