Les fans de Reading et de Leeds ne connaissent pas Rage Against The Machine

L’une des nouvelles qui a secoué le monde musical a été le retour de Rage contre la machineEh bien, il a fallu près de huit ans pour Zach de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk Ils se sont rencontrés. Bien qu’ils n’aient pas confirmé la nouvelle musique, il est excitant de savoir qu’ils seront pour une grande partie de l’Europe à donner des spectacles puissants comme eux seuls le savent, bien qu’il semble que cela n’en ait pas fait plaisir à plusieurs.

Cela semble sacrilège, mais c’est vrai. Pourquoi disons-nous cela? Eh bien parce que apparemment, certains participants du festival Reading & Leeds –L’un des plus importants d’Angleterre– ils ne savent pas qui est Rage Against The Machine et ils sont en colère confus parce qu’ils dirigent l’affiche. Oui, nous ne plaisantons pas.

Il s’avère que le 11 février dernier et via leurs réseaux sociaux, Reading & Leeds a annoncé que le groupe dirigé par De la Rocha et Morello dirigerait l’édition 2020 du festival avec Stormzy et le bien-aimé Liam Gallagher. Bien sûr, il y avait des fans – des cow-boys au cœur noir – qui se sont excités parce qu’ils entendront de nouveaux rôles comme “Killing in the Name” ou “Freedom”, mais il y avait aussi ceux qui étaient confus et plats ne savaient pas qui ils étaient, surtout de nombreux jeunes.

Immédiatement, certains des participants ont commencé à réagir à l’annonce de Rage au festival, disant qu’ils s’attendaient à des rappeurs comme Drake ou Travis Scott, qui n’avaient pas payé une fortune pour qu’un groupe gothique leur crie à l’oreille et même qui ont dit qu’ils ne voulaient pas voir un groupe de rock de [email protected]. Si vous ne nous croyez pas, consultez les bons commentaires ci-dessous:

Quelqu’un peut-il me dire qui est cet acte? Je cherche à entendre Drake ou un coup, pas un putain de groupe de rock

– [email protected] (@titodriscoll) 10 février 2020

wtf s’il vous plaît juste annoncer travis scott et l’enregistrer

– katy 🕊 (@mytkatie) 10 février 2020

Ici, si vous appliquez la sage phrase des grands-mères, quelle chance ceux qui ne se baignent pas, car alors qu’ils se plaignent que Rage Against The Machine est l’un des grands paris de Reading & Leeds, ici dans notre pays, nous attendons la descente du groupe et nous donner un spectacle explosif comme celui qui a été immortalisé dans l’album The Battle of Mexico City.