Les fans de Slipknot déchaînent l’interdiction “ ridicule ” des colliers à pointes et des chaînes de portefeuille lors d’un concert à Glasgow

Selon la BBC, les organisateurs de NŒUD COULANT concerts à Glasgow ont été fustigés pour une interdiction “ridicule” de certains vêtements et accessoires. Parmi les articles qui n’étaient pas autorisés à l’intérieur de l’arène SSE Hydro pour le spectacle du groupe samedi 18 janvier dans la ville écossaise, il y avait des vêtements à pointes, de grandes boucles de ceinture, de gros portefeuilles en chaîne, des pointeurs laser, des feux d’artifice, des bougies et des sifflets.

Donald MacLeod, un promoteur de Glasgow propriétaire des clubs de rock Garage et Cathouse, a déclaré à la BBC que l’interdiction est “une blague”.

“Nous n’avons jamais eu de problèmes comme celui-ci sur la robe”, a-t-il déclaré. “C’est incroyable. Je dois admettre que j’ai éclaté de rire et j’ai pensé que c’était une blague.

“Ce que j’ai trouvé à diriger la Cathouse – qui est une institution emblématique – c’est que nous avons toutes les manières de nous habiller, que ce soit emo, goth, heavy metal ou hip hop. Ils ont tous une marque et une identité – des anneaux de nez ou des tatouages ​​- et c’est probablement le club le plus sûr et le plus amical que j’ai eu.

“Oui, il y a eu des incidents, mais les gens se policent et se prennent en charge les uns les autres. Nous avons organisé de nombreux spectacles dans la SEC d’un calibre similaire, tels que CLOUS DE NEUF POUCES et personne n’a été expulsé et il n’y a eu aucun problème.

“Il y avait plus de problèmes à ‘Still Game’ [long-running Scottish sitcom] et il n’y avait pas de bottes à boucles à talons hauts là-bas. Vous obtenez plus de combats lors d’un match de fléchettes. “

Il a ajouté: “Je ne vois pas comment dire aux gens de ne pas porter de grosses bottes va empêcher les incendies; c’est ridicule.”

Un porte-parole de SSE Hydro a déclaré: “Nous voulons que tous ceux qui assistent à un événement ici vivent une expérience agréable. Cependant, il y a des restrictions sur ce qui est autorisé dans le SSE Hydro et celles-ci peuvent varier – cela est lié à la sécurité de tous les participants aux événements. ici et à la sécurité du lieu. “

En novembre dernier, NŒUD COULANT a été contraint d’annuler son apparition le premier jour de la Knotfest rencontre Forcefest à Mexico en raison d’un problème de sécurité. Selon certaines informations, la barricade de scène s’est brisée pendant MONSTREest réglé et il était impossible de le réparer à temps pour que le groupe de tête d’affiche se produise.

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur “interdit” ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur “interdit” ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).