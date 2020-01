Les fans de Slipknot ont publié une liste d’articles de vêtements interdits par lieu

Les fans de Slipknot critiquent fortement une liste de vêtements interdite publiée par les organisateurs d’événements à Glasgow.

Slipknot apparaîtra à l’Hydro samedi à Glasgow, mais les fans sont énervés par certains des éléments restreints de la liste. Le lieu a publié une liste d’articles d’habillement interdits avant leur représentation. L’interdiction comprend les colliers à pointes, les grandes boucles de ceinture et les grands portefeuilles en chaîne. (Mode assez obligatoire pour la plupart des fans de Slipknot.)

La liste complète des articles interdits comprend des pointeurs laser, des feux d’artifice, des bougies, des pancartes, des sifflets et les vêtements mentionnés ci-dessus. Les pointes en général sur tout article vestimentaire sont interdites, ainsi que les chaînes et les «bagues pointues».

Le code vestimentaire strict suscite même des critiques de la part d’autres promoteurs de l’industrie. Donald MacLeod, propriétaire de deux autres clubs à Glasgow, décrit la liste comme une blague.

“Nous n’avons jamais eu de problèmes comme celui-ci sur la robe [code]. C’est incroyable. Je dois admettre que j’ai éclaté de rire et que je pensais que c’était une blague », a déclaré MacLeod.

Hydro défend cette décision et affirme que l’interdiction est conforme à des restrictions similaires sur d’autres sites britanniques.

Un porte-parole de The SSE Hydro a déclaré: «Nous voulons que tous ceux qui assistent à un événement ici vivent une expérience agréable. Cependant, il existe des restrictions sur ce qui peut entrer dans le SSE Hydro, lesquelles peuvent varier. Cette [list] est lié à la sécurité de tous ceux qui participent aux événements ici et à la sécurité du lieu. »

Slipknot fait attention aux lieux qu’il choisit de jouer. L’année dernière, ils ont annulé une performance au Mexique au KnotFest sur des questions de sécurité. Evanescence les a rejoints en annulant leur apparition sur une barricade cassée. Les rapports des médias sociaux suggèrent qu’un groupe de fans a pu monter sur scène et démonter un kit de batterie, l’incendiant. Cette décision a incité Slipknot à annuler leur apparition et un contrôle plus strict des mesures de sécurité.