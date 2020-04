Les fans essaient d’économiser la foudre dans une bouteille avec une campagne GoFundMe

Le festival Lightning in a Bottle est annulé, mettant en doute les futurs spectacles. Maintenant, les fans essaient de l’enregistrer avec le financement participatif.

Le festival Lightning in a Bottle a généralement lieu le week-end du Memorial Day en Californie. Les organisateurs Do LaB organisent le spectacle depuis 2000, résistant au déménagement dans la vallée centrale. Cependant, la pandémie de COVID-19 a contraint les organisateurs à suspendre l’événement.

Avec autant de concerts reportés à septembre et plus tard, Lightning in a Bottle s’est retrouvé sans nouvelle date. L’annonce officielle de l’époque indiquait: “Au-delà de la perte de la date du Memorial Day pour LIB 2020, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de fournir de plus amples détails sur le statut futur de LIB pour le moment.”

Pour l’instant, les organisateurs demandent aux fans de soutenir les futurs concerts avec un cadeau, de transférer leurs billets ou de demander un remboursement. Les organisateurs demandent aux détenteurs de tickets de ne demander un remboursement complet qu’en dernier recours.

Les fans n’étaient pas satisfaits de ces options, et donc un GoFundMe a été mis en place. Au moment de la rédaction du présent rapport, 31 000 $ avaient été amassés, avec un objectif de 250 000 $. 603 donateurs ont levé ce montant pour Lightning in a Bottle. Les organisateurs de l’événement encouragent les fans du festival à participer et contribuent à «sauver l’avenir du festival».

“Nous faisons face à des temps difficiles et faisons tout notre possible pour nous assurer que les acheteurs de billets qui ont besoin que leurs billets soient remboursés disposent de certaines options”, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. “Nous faisons tout notre possible pour nous assurer que LIB survivra à ces temps sans précédent afin que nous puissions poursuivre notre mission de créer, d’expérimenter et d’inspirer.”

Dans une précédente mise à jour, les organisateurs de LIB ont expliqué comment les fonds seraient utilisés.

Les revenus des billets sont utilisés pour payer les fournisseurs et verser des dépôts de talents et pour payer le personnel. “La rentabilité de l’événement est déterminée dans les dernières semaines de vente, juste avant le début du festival”, expliquent les organisateurs.

«Quand il est devenu clair pour nous que l’événement allait être annulé, nous étions en pleine production et nous avions déjà dépensé l’argent du billet sur LIB. Nous n’avons pas assez d’argent pour vous rembourser intégralement. Nous avons donc annoncé qu’il n’y aurait aucun remboursement. »