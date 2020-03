Les femmes qui m’ont élevé “explique qui je suis”, dit Kandace Springs

«Je me sentais comme une idiote, mais je suppose que cela a fonctionné pour le mieux, six ans plus tard», rit Kandace Springs, se souvenant du moment en 2014 où elle a auditionné pour Blue Note Records‘ Président, Don étaitet a joué la ballade à succès de Bonnie Raitt en 1989 “Je ne peux pas vous faire aimer”. «Je la jouais depuis un moment parce que c’était l’une des chansons que ma mère m’avait fait écouter», dit-elle. “Lors de l’audition, je l’ai jouée en dernier, et après avoir terminé, Don a dit:” Wow, c’était l’un des plus grands arrangements que j’aie jamais entendu parler de cette chanson, j’adore ça. “Et puis il a dit:” Avez-vous sais que j’ai produit l’original? “Je me disais:” Vraiment? Que diable? “” Springs dit qu’elle a été complètement déconcertée par la révélation de Was, presque au point d’être embarrassée. «Je ne savais pas qu’il l’avait produit», dit-elle, après ses aveux avec un petit rire ironique et désapprobateur. Six ans après cette audition, la version de Springs de la chanson est parvenue à son troisième album pour Was ’Blue Note, The Women Who Raised Me.

Écoutez The Women Who Raised Me sur Apple Music et Spotify.

“Je voulais faire cet album pour toujours”

Bien que Springs, maintenant âgée de 31 ans, recule devant sa naïveté à l’époque, la chanteuse née à Nashville a profondément impressionné Was ce jour-là et s’est immédiatement retrouvée signée avec Blue Note. Depuis, elle a sorti deux albums acclamés par la critique pour le label, Soul Eyes et Indigo, mais The Women Who Raised Me est sans doute l’offre la plus impressionnante de Springs à ce jour. Hommage en 12 chansons à certaines des plus grandes chanteuses de soul et de jazz, l’album présente des hommages à des artistes emblématiques de tous les temps, tels que Ella Fitzgerald, Nina simone et Billie Holiday, et des chanteurs plus contemporains comme Diana Krall, Lauryn Hill et Sade.

“Je voulais faire cet album pour toujours”, dit Springs, qui révèle qu’elle avait joué la plupart des chansons pendant de nombreuses années avant de les enregistrer. “C’est marrant. Ces chansons étaient ce que je jouais quand j’ai commencé quand j’avais 14 ans. L’album n’était pas délibéré, mais s’est produit naturellement. J’ai remarqué que les chansons avaient une chose en commun: elles étaient toutes de sexe féminin. Alors, quand j’étais assis avec mes managers, ils ont dit: “Pourquoi ne faites-vous pas un album en utilisant toutes ces chansons?” Comme je jouais les chansons en direct, l’enregistrement n’a pas pris de temps car elles étaient déjà ancrées dans ma tête.”

Pour Springs, le plus grand frisson de faire The Women Who Raised Me était de travailler avec un collègue artiste Blue Note Norah Jones, qu’elle a idolâtrée pendant son adolescence. «J’étais tellement excitée de travailler avec elle, mais la façon dont nous nous sommes rencontrés était un accident bizarre», explique-t-elle. «Je revenais à Nashville du Winter Jazz Festival à New York, et elle quittait Nashville pour faire quelque chose avec Willie Nelson. Je me souviens que je me dirigeais vers les toilettes de l’aéroport parce que je venais de descendre du vol, et c’est là que nous nous sommes croisés. Nous avons échangé des numéros et je lui ai demandé de faire un duo avec moi. Elle a dit: “Absolument.” Je savais que c’était censé être lorsque le studio que nous utilisions se trouvait à un quart de mile de son appartement à Brooklyn. “

Springs et Jones ont enregistré le standard de jazz «Angel Eyes» – un hommage à Ella Fitzgerald – ensemble en même temps, ce qui est unique de nos jours, lorsque de nombreux musiciens favorisent l’enregistrement à distance, en envoyant leurs parties de loin. “Elle était sur un Steinway, et j’étais sur ce petit Wurlitzer avec nos micros installés”, se souvient Springs. «Nous étions à cinq pieds l’un de l’autre et c’était incroyable. La regarder jouer du piano et la façon dont elle prend un solo était tellement cool. »

“Nina Simone a joué le piano le plus dur à cuire”

En plus de Norah Jones, The Women That Raised Me comprend des camées de plusieurs autres musiciens de jazz réputés: le saxophoniste ténor Chris Potter, le trompettiste Avishai Cohen, la flûtiste Elena Pinderhughes et le bassiste virtuose Christian McBride. «Il est entré et nous avons travaillé ensemble sur« Devil May Care », dédié à Diana Krall», explique Springs du célèbre bassiste. «Je viens de dire:« Faites votre truc, mec », et il a commencé à jouer un petit crochet au début, ce qui était incroyable. Pour lui, faire un chef-d’œuvre sur place est tout simplement naturel. »

La légende du saxophone alto, David Sanborn, fait également une apparition, illuminant la version de Springs de la chanson Screamin ‘Jay Hawkins’ I Put A Spell On You ’, un morceau classique indélébile associé à Nina Simone. «Nous sommes devenus de bons amis lorsque nous avons fait une croisière jazz Blue Note ensemble», explique Springs, se souvenant de sa rencontre avec le vétéran du saxophone. “L’accord était qu’il jouerait sur ma chanson si je jouais sur son projet Sanborn Sessions.” Ce qui est unique dans la version de la chanson de Springs, c’est comment elle tisse intelligemment Beethoven«Moonlight Sonata». «Je me souviens que je faisais cette chanson lors d’un soundcheck quelque part pour un spectacle quand l’idée m’a frappé», explique-t-elle. «Un peu plus tard, j’ai développé la chanson et y ai travaillé assez dur, en changeant quelques accords pour la faire fonctionner. C’est le genre de chose que ferait Nina Simone. Une des choses que j’aime chez elle, c’est qu’elle a joué le piano classique le plus dur à cuire. »

«‘ Pearls ’m’a arrêté sur mes traces. Je viens de pleurer »

Sur The Women Who Raised Me, Kandace Springs admet qu’elle est dans sa zone de confort musical, jouant en direct sur bande avec un petit groupe (le guitariste Steve Cardenas, le bassiste Scott Colley et le batteur Clarence Penn). “Presque tout ce que vous entendez est en direct, et c’est similaire au premier album que j’ai fait, où nous nous regardions tous dans un grand studio, à l’ancienne, ce que j’aime. Je pense qu’il y a plus de magie de cette façon. “

Le producteur aux Grammy Awards Larry Klein, qui a produit Soul Eyes et dont les autres crédits vont de Joni Mitchell à Madeleine Peyroux, a aidé Springs à atteindre la sensation qu’elle désirait. «J’aime que Larry vous laisse faire votre truc», dit-elle. «Certains producteurs vont prendre le contrôle, mais il aime attraper des choses dans l’instant et est très organique. Il aime la brutalité. Pour lui, même s’il y a une légère imperfection, il y a une beauté dedans. »

L’une des chansons les plus saisissantes de The Women Who Raised Me est la version obsédante de Springs de «Pearls» de Sade, de l’album de la chanteuse britannique de 1992, Love Deluxe. «Je me souviens d’avoir acheté l’album dans un petit magasin de disques du Tennessee et de l’avoir roulé dans ma voiture», se souvient-elle. «‘ Pearls ’m’a arrêté sur mes traces. Je ne pouvais pas m’en empêcher. Je viens de pleurer. J’ai pensé, mon Dieu, qu’est-ce que c’est? Je l’ai joué pour mon amie et elle s’est mise à pleurer. C’est l’une de mes chansons préférées. Je l’aime tellement que je veux qu’il soit joué à mes funérailles. »

Springs a interprété pour la première fois la chanson de Sade en Hollande il y a quelques années. «Je l’ai chanté avec le Metropole Orkest et j’ai presque pleuré sur scène parce que c’est si puissant», révèle-t-elle. “Je voulais l’enregistrer pour le nouvel album, et Larry Klein l’aimait aussi, alors nous y avons apporté une touche différente.”

“L’écoute de ce disque explique qui je suis”

Le style distinctif de Springs est un hybride musical: une puissante distillation de jazz, soul, blues et gospel des styles qui ont été façonnés par ses goûts d’écoute et, en particulier, toutes les artistes féminines auxquelles elle rend hommage sur le nouvel album. «Je viens de devenir qui je suis aujourd’hui en embrassant vraiment ces femmes et leurs histoires», déclare-t-elle. “J’aime ça. Chacun d’eux a une façon unique de chanter. L’écoute de ce disque explique qui je suis. »

Lorsqu’on lui a demandé si sa carrière de musicienne avait répondu aux attentes jusqu’à présent, elle répond: «Oui et non». En expliquant plus loin, elle dit: “Vous savez comment tout le monde fait son travail: il y a toujours un moment où vous allez,” Oh, ça craint. “” Pour Springs, l’inconvénient est de passer des heures sans fin dans les avions et d’attendre dans les aéroports. «Je déteste voyager et voler», dit-elle en riant. «Et les fuseaux horaires. Comme, par exemple, passer de Los Angeles à l’Asie, où il y a une différence de 15 heures. Et quand vous y arrivez, on vous dit: «OK, vous devez faire cinq sets.» »Comment fait-elle face? «Le café, la nourriture et tout ce que vous pouvez dormir deviennent votre meilleur ami», répond-elle. “Et vous avez besoin de beaucoup de positivité, comme rire avec votre groupe.”

Sur la route, Springs travaille maintenant avec de nouveaux musiciens. «J’ai maintenant un beau groupe entièrement féminin avec qui je tourne et ils le tuent», dit-elle. «Taylor Moore est à la batterie et Alicia Strings à la basse. Ils sont fantastiques. ”

“Il aimerait faire un deuxième volume”

Loin de la scène, Springs se détend en poursuivant son intérêt de longue date pour les véhicules à moteur. “Je suis un engrenage”, dit-elle en riant. Elle est fière de sa dernière acquisition, un camion militaire polyvalent camouflé à quatre roues motrices. «C’est un Humvee et plutôt cool», dit-elle.

Regardant vers l’avenir au-delà du nouvel album, Springs a plusieurs autres projets qu’elle aimerait donner vie. “J’ai écrit des chansons que je veux sortir, et je veux faire un Duke Ellington record », dit-elle. Elle prévoit également d’enregistrer une suite de The Women Who Raised Me.

«Il y a beaucoup d’autres femmes que j’écoute», dit-elle. “C’est dommage que nous n’ayons pas eu la place de rendre hommage à des chanteurs comme Sarah Vaughan et Eva Cassidy sur l’album, donc j’aimerais faire un deuxième volume à un moment donné.”

Les femmes qui m’ont élevé peuvent être achetées ici.

Écoutez le meilleur de Kandace Springs sur Spotify.