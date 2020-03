Les festivals Lollapalooza de Guns N ‘Roses en vedette en Argentine et au Chili suspendus en raison d’un coronavirus

Selon Billboard, les promoteurs ont reporté la GUNS N ‘ROSES-têté Lollapalooza festivals en Argentine et au Chili, initialement prévus pour la fin du mois, à la suite de la pandémie de coronavirus (COVID-19). Les événements seront reprogrammés pour le deuxième semestre 2020. Aucune annonce n’a encore été faite concernant Lollapalooza Brésil, qui se tiendra du 3 au 5 avril à São Paulo.

“Pour des raisons de notoriété publique liées au coronavirus, je vous informe que Lollapalooza ne se tiendra pas à San Isidro aux dates prévues: 27, 28 et 29 mars. ” Gustavo Posse, le maire de San Isidro, une banlieue de Buenos Aires où l’événement devait avoir lieu, a déclaré dans un message sur Twitter. “Le festival sera reporté.”

Lollapalooza Chili a déclaré dans un tweet: “Face à cette situation sans précédent, notre plus haute priorité est de maintenir la santé et la sécurité du public, des artistes et de nos équipes et de respecter les méthodes préventives du public et des autorités sanitaires”.

Les autorités argentines ont déclaré qu’elles interdiraient la participation du public aux événements sportifs et aux grands rassemblements. Les autorités ont également déclaré qu’elles cesseraient de délivrer des visas aux voyageurs et suspendraient les vols en provenance des pays les plus touchés par le virus, notamment les États-Unis et les pays européens.

Au 13 mars, l’Argentine avait 31 cas confirmés, contre 21 la veille, et un décès. Six jours plus tôt, l’Argentine est devenue le premier pays d’Amérique latine à annoncer un décès lié au virus après la mort d’un homme de 64 ans à Buenos Aires.

Au 12 mars, le Chili avait 23 cas confirmés. Deux jours plus tôt, le gouvernement du Chili a imposé une quarantaine de 14 jours aux voyageurs en provenance d’Italie et d’Espagne, conformément aux règlements du ministère de la Santé.

Jusqu’à la semaine dernière, le virus avait principalement touché la scène en direct en Europe et en Asie. Mais avec l’augmentation du nombre d’infections et de décès aux États-Unis, l’industrie américaine a commencé à voir les effets, avec la Festival de musique et d’arts de Coachella Valley reporté et Sud par sud-ouest annulé.

COVID-19 est la maladie infectieuse causée par le coronavirus le plus récemment découvert.

Ce nouveau virus et cette nouvelle maladie étaient inconnus avant le début de l’épidémie à Wuhan, en Chine, en décembre 2019.

Le virus a infecté plus de 135 000 personnes – dont au moins 1 500 aux États-Unis.

