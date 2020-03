Les fils d’Apollo «reportent» les spectacles restants en tournée européenne en raison du coronavirus

SONS OF APOLLO ont “reporté” les dates restantes de leur tournée européenne actuelle en raison des préoccupations croissantes du coronavirus.

Le groupe, qui présente d’anciens THÉÂTRE DU RÊVE membres Mike Portnoy et Derek Sherinian, Ron “Bumblefoot” Thal (ex-GUNS N ‘ROSES), Billy Sheehan (LES CHIENS DE LA CAVE, MONSIEUR. GROS, DAVID LEE ROTH) et Jeff Scott Soto (ex-PÉRIPLE, ex-LA FORCE MONTANTE D’YNGWIE MALMSTEEN), a annoncé l’annulation de l’émission dans un article sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée.

Le groupe a écrit: “SONS OF APOLLO sont absolument dévastés d’annoncer que nous n’avons pas d’autre choix que d’arrêter notre tournée en cours en Europe, en Russie et en Ukraine et de reporter les concerts restants.

“L’épidémie de virus Corona s’est intensifiée au point où les gouvernements ont décidé de fermer des sites, de restreindre les événements, de limiter les destinations des vols, sans aucune certitude pour nous et nos partenaires de promotion et que nos émissions peuvent être garanties.

“De toute évidence, ces précautions d’urgence à l’échelle européenne ont été prises pour protéger la sécurité et la santé de tous les fans présents et des artistes et du crew. Nous convenons que c’est un moment où la santé passe avant tout et nous ne mettrons pas en danger le groupe et le crew, ni les fans En outre, en plus des implications et des obstacles potentiels pour la santé, l’impact économique et le risque financier potentiel pour une tournée à l’étranger comme la nôtre nous ont obligés à prendre des mesures pour limiter la possibilité de pertes financières dévastatrices dans une telle situation de force majeure.

“Personne n’est plus déçu que nous sommes en ce moment …

“Nous avons vraiment hâte de jouer chaque concert une fois la situation terminée, car l’élan et l’excitation que nous avons ressentis lors de nos 2 soirées d’ouverture à guichets fermés en Allemagne et nos concerts en Norvège et en Suède ont été de loin les meilleurs du groupe. jamais connu!

“Nous allons ABSOLUMENT reprogrammer ces dates dès qu’il sera possible de revenir en toute sécurité. Les détails d’honorer les billets existants et les remboursements seront annoncés localement. Les procédures pour les détenteurs de forfait VIP existants seront annoncées le SOA site web et nos réseaux sociaux

“Merci de votre compréhension et nous vous voyons dès que possible!”

Mercredi, l’Italie comptait plus de 2500 cas de coronavirus, concentrés dans le nord de la Lombardie, et 79 personnes sont décédées dans le pays. La France a 212 cas, l’Allemagne 244 et l’Espagne 193. Les États-Unis ont 128 cas et neuf personnes sont décédées.

SONS OF APOLLO étaient en route en Europe pour la promotion de leur deuxième album studio, “MMXX” (prononcé: 20/20), qui a été publié en janvier via InsideOut Music/Sony.



