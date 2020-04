Les fondateurs de Black Sabbath Co, Tony Iommi et Ozzy Osbourne, sont «en contact tous les jours»

SABBAT NOIR guitariste Tony Iommi dit qu’il est en contact régulier avec Ozzy Osbourne, plus de trois ans après que le groupe emblématique de heavy metal a joué son dernier concert.

S’adressant au Birmingham Mail, Iommi a révélé être coincé à la maison en raison de la pandémie de COVID-19 a amené les membres fondateurs de SABBAT rapprochés, même si le guitariste réside dans le Worcestershire, en Angleterre, tout en Ozzy passe la plupart de son temps à Los Angeles.

“Des voisins ont laissé tomber un mot par la porte me demandant si je voulais faire du shopping”, Iommi a expliqué comment sa communauté s’était réunie au lendemain de la crise. “Ils cherchent le pauvre vieux gazon! Je pense que cela nous a tous rapprochés. Je suis même en contact avec Ozzy chaque jour alors qu’il surmonte ses propres problèmes de santé à L.A. “

Plus tôt cette année, Osbourne loué Iommi lors d’une apparition sur le producteur Rick Rubinc’est “Disque rayé” podcast, en disant: “Tony, il sera toujours le plus grand – personne ne peut le toucher. Et en fait, à ce jour, je ne comprends toujours pas comment il joue de la guitare, car il n’a pas le bout des doigts; il joue avec les doigts en plastique. “

Osbourne a également exprimé son admiration pour le légendaire guitariste sur la façon dont il a combattu avec SABBATretrouvailles prévues même après avoir été diagnostiqué avec les premiers stades du lymphome il y a près d’une décennie.

“Je veux dire, il y a un homme,” Ozzy m’a dit. “Quand il a reçu un diagnostic de cancer, il vient de s’en occuper. C’est lui. Je vais [imitates crying sound], et il se dit: “Quoi que je fasse.” Il est comme ça. Il a toujours été comme ça. Très calme.”

Selon Ozzy, Tony a toujours été le membre le plus important de SABBAT. “Il était vraiment le groupe,” Osbourne m’a dit. “Nous faisions tous partie du groupe, mais il était le plus irremplaçable [out of all of us]. “

Osbourne également abordé sa relation personnelle avec Iommi, révélant qu’il admire toujours son ami de longue date et son compagnon de groupe.

“Les gens me diront:” Pourquoi avez-vous toujours chanté sur le côté de la scène? ” Putain, je ne sais pas. Je ne sais pas “, a-t-il dit. “C’est juste de la peur, je suppose. Parce que Tony, il est l’une des rares personnes qui pourrait entrer dans cette pièce en ce moment et je me sentirais putain d’intimidation. Il m’intimide – et il le sait. “

De retour en novembre 2018, Osbourne a dit qu’il n’aimait pas particulièrement travailler avec Iommi même s’il a apprécié la SABBAT NOIR guitariste à un niveau personnel. Ses remarques faisaient écho à celles qu’il avait faites deux mois plus tôt Philadelphia Inquirer qu’il “n’a pas passé un bon moment” sur SABBATtournée finale. Il a expliqué: “J’ai passé neuf ou dix ans SABBAT, mais j’étais loin d’eux depuis plus de 30 ans. Avec eux, je ne suis qu’un chanteur. Avec moi, je peux faire ce que je veux faire. J’obtenais de mauvaises vibrations d’eux pour être Ozzy. Je ne sais pas – que puis-je faire d’autre? “

Quelques semaines après Ozzyc’est Philadelphia Inquirer interview a été publiée, Iommi a été demandé par La liste s’il avait une réponse aux commentaires du chanteur. Iommi a dit: “J’ai vu ça, mais je ne sais pas ce qu’il voulait dire. J’ai passé un bon moment lors de la dernière tournée à jouer avec les gars, et Ozzy ne m’a rien dit. Il a semblé l’apprécier et nous avons ri, donc je ne sais pas. Je pense donc que cette citation a peut-être été prise hors contexte. “

