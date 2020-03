Les fontaines d’Adam Schlesinger de Wayne hospitalisées avec COVID-19

Adam Schlesinger, l’auteur-compositeur-interprète derrière Fountains of Wayne et diverses bandes sonores de films et de séries télévisées, est à l’hôpital depuis plus d’une semaine avec COVID-19, Variety and Rolling Stone report. La petite amie de 52 ans a confirmé la nouvelle via l’agent de Schlesinger dans une déclaration à Pitchfork.

«Il est sous ventilateur et a été mis sous sédation pour faciliter son rétablissement. Il est dans un état critique mais son état s’améliore légèrement et nous sommes prudemment optimistes », a déclaré la petite amie de Schlesinger. Contrairement à certains rapports, il n’est pas dans un coma d’origine médicale.

En plus de se produire dans les fontaines de Wayne et Ivy, Schlesinger se spécialise dans l’écriture de chansons interprétées par des personnages de films et d’émissions de télévision. Son répertoire comprend la chanson-titre du film de 1996 That Thing That You Do! – qui a été nominé pour un Oscar l’année suivante – ainsi que «Way Back Into Love» de Music and Lyrics et des chansons originales pour l’émission de comédie musicale. Ex-petite amie folle.

.