Les fontaines d’Adam Schlesinger de Wayne sont mortes à 52 ans de COVID-19

Adam Schlesinger, l’auteur-compositeur-interprète de Fountains of Wayne et d’un vaste répertoire de musique de film et de télévision, est décédé après avoir été hospitalisé avec COVID-19, rapporte Rolling Stone. Son avocat a confirmé qu’il était décédé des complications du coronavirus. Il avait 52 ans.

Né en 1967, le New Yorkais a joué de la basse dans le groupe indie-pop Ivy tout en jonglant avec le travail commercial. Il était l’auteur-compositeur en chef de Fountains of Wayne, formé en 1996, qui a sorti une série d’albums à succès et obtenu des nominations aux Grammy du meilleur nouvel artiste et de leur plus grand single, le semi-parodique «Stacy’s Mom». “Je pense que nous avons profité d’un moment étrange dans la culture”, a déclaré Schlesinger au New York Times en 2005.

Particulièrement dans ses chansons pour l’écran, Schlesinger s’est spécialisé dans la pop légèrement ironique qui a équilibré corniness et sincérité. Sa chanson-titre pour le film de Tom Hanks en 1996, That Thing That You Do!, Interprété par le combo fictif beat The Wonders, a été nominé aux Oscars l’année suivante. Ses autres succès à l’écran incluent “Way Back Into Love” du rom-com Music and Lyrics, sur une paire d’auteurs-compositeurs pop, et des chansons originales pour la série télévisée de comédie musicale Crazy Ex-Girlfriend, dont il était le producteur exécutif de musique. .

