Les fontaines de Wayne se réuniront pour un hommage à Adam Schlesinger

Les membres survivants de Fountains Of Wayne se réuniront pour le concert bénéfice de «Jersey 4 Jersey» mercredi, en hommage au membre fondateur Adam Schlesinger, décédé le 1er avril, en raison de complications liées à COVID-19. Sharon Van Etten remplacera la basse et les choeurs pour la diffusion en direct, rejoignant le chanteur Chris Collingwood, le guitariste Jody Porter et le batteur Brian Young, qui joueront leur premier spectacle ensemble en sept ans.

En l’honneur d’Adam, nous nous produirons avec @sharonvanetten dans le cadre du JERSEY 4 JERSEY de @ nj_prf, une émission-bénéfice recueillant des fonds pour lutter contre l’impact de COVID-19. Le concert sera diffusé ce mercredi à 19h HE, plus d’infos: https://t.co/MWvyWYjZPr – Fontaines de Wayne (@fountainsofwayn) 20 avril 2020

Dans un communiqué, Collingwood a déclaré: «Brian, Jody et moi sommes honorés de faire partie de l’avantage« Jersey 4 Jersey », et reconnaissants que Sharon ait pu jouer avec nous. Adam aurait été fier que Fountains aide à collecter des fonds pour ses camarades du New Jersey. »

Van Etten a également commenté: «En tant que natif du New Jersey, cela signifie beaucoup pour moi de participer à l’événement caritatif de la NJPRF qui redonne à cette communauté. Adam était un auteur-compositeur incroyable et je suis vraiment honoré de rejoindre Fountains of Wayne en son honneur. »

Présenté par le New Jersey Pandemic Relief Fund, «Jersey 4 Jersey» mettra en vedette un who’s who de célèbres New Jerseyites, dont Bruce Springsteen, Bon Jovi, Tony Bennett, Charlie Puth, Halsey, Kelly Ripa, Chris Rock, Chelsea Handler et Danny DeVito . L’événement d’une nuit permettra de recueillir des fonds pour soutenir les communautés les plus vulnérables de l’État au milieu de la pandémie.

Schlesinger, décédé à l’âge de 52 ans, était l’un des auteurs-compositeurs les plus accomplis de l’industrie – non seulement en écrivant des joyaux power-pop pour Fountains of Wayne, mais aussi pour des artistes comme The Jonas Brothers et America, ainsi que pour le groupe indie-pop , Ivy, dont il était également membre.

Schlesinger était également un écrivain prolifique pour le cinéma, la télévision et le théâtre. Un candidat à l’EGOT, les crédits des gagnants des Grammy et Emmy Awards comprenaient la chanson titre de That Thing You Do!, Des chansons de 1996 pour le spécial de Steven Colbert, A Colbert Christmas: The Greatest Gift of All! et, peut-être plus particulièrement, ses contributions à la série de comédie musicale CW Crazy Ex-Girlfriend. Au moment de sa mort, Schlesinger collaborait avec Sarah Silverman à l’adaptation scénique de ses mémoires, The Bedwetter, ainsi qu’avec Rachel Bloom de Crazy Ex-Girlfriend, pour une adaptation musicale de la série télévisée The Nanny.

Écoutez le meilleur de Fountains of Wayne sur Apple Music et Spotify.