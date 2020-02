Les frères justes font l’histoire de la pop

Seules les chansons les plus importantes de l’histoire de la pop se retrouvent dans le Grammy Hall of Fame, le Rock and Roll Hall of Fame, le top 40 de la liste 2004 de Rolling Stone des 500 plus grandes chansons de tous les temps et le top 10 du Top de la RIAA 365 chansons du siècle. Mais un seul pourrait non seulement réaliser tout cela, mais aussi être nommé la chanson la plus jouée à la radio et à la télévision américaines au 20e siècle par l’IMC. Son titre? “Vous avez perdu ce Lovin” Feelin. “

Cet ensemble remarquable de réalisations convient à une chanson qui a complètement changé la vie du duo vocal Bill Medley et Bobby Hatfield. Ils s’étaient formés les frères justes en 1962, après avoir enregistré en tant que Paramours pour le label Smash la même année. Enregistrant maintenant pour Moonglow, les «frères» ont fait deux fois le Hot 100 en 1963, mais ni «Little Latin Lupe Lu» ni «My Babe» ne pouvaient se classer parmi les 40 premiers, atteignant respectivement les numéros 49 et 75.

Le producteur de Hotshot, Phil Spector, a vu le duo se produire au Cow Palace à San Francisco sur un projet de loi avec l’un de ses numéros, les Ronettes. Il était tellement impressionné qu’il a acheté les Righteous Brothers des deux ans et demi restants de leur contrat avec Moonglow et les a signés pour Philles, le label qu’il avait formé avec Lester Sill en 1961.

“Lovin” Feelin “, écrit par l’équipe A-list de Spector et mari et femme Barry Mann et Cynthia Weil, et imprégné du génie de production indéniable de Spector, était un mélodrame aux proportions épiques. À tel point, en fait, que Spector a menti sur sa durée: la durée du morceau sur le label Philles était de 3’05 ”, afin de ne pas dissuader les disc-jockeys de jouer ce qui était en fait un enregistrement de 3’45”.

Il a fallu chacune de ces secondes pour extirper toute l’émotion dans les vocalisations torturées et inversées de Medley et Hatfield. Les radiodiffuseurs l’ont accueilli à bras ouverts, tout comme le public. La chanson a fait ses débuts sur le Hot 100 du 12 décembre 1964 au n ° 77, et était n ° 1 aux États-Unis le 6 février, remplaçant le “Downtown” de Petula Clark pour une période de deux semaines. Il a fait de même au Royaume-Uni cette semaine-là, réussissant Le blues moody“Go Now.” Juste pour souligner le pouvoir qui lui a valu toutes ces distinctions que nous avons mentionnées au début, il est revenu dans le top 20 dans les versions de Dionne Warwick en 1969 et Daryl Hall & John Oates en 1980.

