Les funérailles de Lil Wayne débutent au premier rang du palmarès Billboard 200

Le très attendu 13e album studio solo de Lil Wayne, Funeral, a fait ses débuts au n ° 1 du US Billboard 200 Chart.

Sorti via Young Money Records / Republic Records, Funeral marque le 5ème album n ° 1 de Wayne sur le US Billboard 200 Chart, rejoignant Tha Carter V (2018), Tha Carter IV (2011), I Am Not a Human Being (2010) et Tha Carter III (2008).

Les funérailles font suite au succès massif de l’album tant attendu de Lil Wayne, Tha Carter V, qui a fait ses débuts au n ° 1 du Billboard 200 avec la deuxième semaine de streaming pour un album de tous les temps. Salué par la critique et les fans, Pitchfork a noté: «L’album longtemps retardé capture Wayne comme nous voulons nous souvenir de lui: au cœur ouvert, bourré de mots et ravi par les possibilités de sa propre polyvalence».

Le nouvel album contient 24 titres, ainsi que des fonctionnalités étoilées de Big Sean, 2 Chainz, Lil Baby, The-Dream, XXXTentacion, Jay Rock, Takeoff, Adam Levine, O.T. Genasis et Lil Twist. En hommage à Kobe Bryant, la 8e piste, «Bing James», se termine par un moment de silence de 24 secondes.

Pour réaliser Funeral, Weezy a également recruté un certain nombre de producteurs de premier plan, dont l’ancien collaborateur de Wayne, Mannie Fresh, Mike WiLL Made-It, STREETRUNNER, Jahlil Beats, Ben Billions, Murda Beatz, Cool & Dre et plus encore.

Après la sortie de l’album, Wayne a choqué le public en interprétant “Are You Gonna Go My Way” de Lenny Kravitz en tant que robot lors de la première de la saison de The Masked Singer, qui a été diffusée après le Super Bowl. Wayne s’est également arrêté au The Tonight Show avec Jimmy Fallon pour livrer une performance à haute énergie de «Dreams», ainsi que pour participer à un jeu hilarant de Virtual Reality Pictionary aux côtés de Claire Danes, Lana Candor et Fallon lui-même.

Au cours de la dernière année, Wayne a fait équipe avec blink-182 pour une énorme tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord. Après la tournée, le rappeur s’est connecté avec le batteur de Blink Travis Barker et Rick Ross sur le single collaboratif «Gimme Brain», pour le nouveau label de Barker, DTA Records.

Les funérailles sont maintenant disponibles et peuvent être achetées ici.