Les garçons de Backstreet admettent que “je le veux comme ça” n’a absolument aucun sens

Les Backstreet Boys admettent leur chanson à succès – “I Want It That Way”, n’a absolument aucun sens.

Maintenant, les cinq membres – Nick Carter, AJ McLean, Howie Dorough, Kevin Richardson et Brian Littrell sont des pères. Ils sont de retour ensemble pour leur DNA World Tour, où ils ont admis que la chanson à succès n’a aucun sens.

Un fan demande: «Dans votre chanson« Je le veux comme ça », pourquoi chantez-vous« Je ne veux jamais vous entendre dire / je le veux comme ça »? Ah oui, les paroles de chansons douteuses séculaires. Les fans demandent toujours à Meat Loaf ce qu’il ne fera pas par amour près de 50 ans plus tard.

Alors, qu’est-ce que les Backstreet Boys ne veulent pas entendre? Il s’avère qu’ils ne savent pas non plus.

«Tout d’abord, la chanson n’a aucun sens», répond McLean. “Il y avait une version complètement différente de la chanson qui avait du sens, et heureusement, nous avons décidé de revenir à celle qui n’avait pas de sens.”

Heureusement, en effet. La chanson «I Want It That Way» a été nominée pour trois Grammy Awards en 1999. Ces nominations incluaient Song and Record of the Year.

Elle est souvent considérée comme la chanson phare des groupes, atteignant la première place des charts dans 25 pays. La chanson a été écrite par Max Martin et Andreas Carlsson et est largement considérée comme parlant des folies d’une relation tendue.

Cependant, la Chine s’est particulièrement intéressée à la chanson plusieurs années après qu’elle soit arrivée en tête des palmarès.

En 2011, le ministère chinois de la Culture a publié une liste de 100 chansons à «retirer d’Internet». «Je le veux comme ça», avait douze ans à l’époque, mais il a fait la liste.

Le ministère chinois affirme que le retrait des chansons est pour des raisons de sécurité nationale. Le même édit a interdit des artistes comme Lady Gaga et Katy Perry pour être «trop vulgaires». Ils figurent sur la liste aux côtés de tout le hip-hop, que la Chine a récemment interdit également.