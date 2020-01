Les Grammys rendront hommage à Nipsey Hussle avec un hommage de John Legend & More

Les Grammys présenteront un hommage en direct au rappeur de Los Angeles Nipsey Hussle. Hussle a été tué par balle l’année dernière à l’âge de 33 ans.

John Legend, DJ Khaled, Meek Mill et d’autres seront sur place pour honorer le défunt rappeur. La performance fera partie de la diffusion de dimanche depuis le Los Angeles Staples Center.

Les autres artistes Grammy annoncés précédemment incluent Billie Eilish, Lizzo, Ariana Grande, Camila Cabello, Jonas Brothers, Rosalia, Aerosmith, Demi Lovato, Blake Shelton, Gwen Stefani, Run-DMC, H.E.R., Charlie Wilson et Tyler, the Creator.

Nipsey Hussle est nominé à titre posthume pour la performance de rap «Racks in the Middle» ainsi que pour la performance de rap / chantée pour «Higher». Il a été abattu l’an dernier dans son quartier de Los Angeles. Il était plus qu’un simple rappeur; il était militant et entrepreneur dans sa communauté.

Ken Ehrlich, producteur exécutif des Grammy Awards, déclare que cet hommage célébrera la vie de Nipsey. “Nous sommes honorés de réunir ce groupe incroyable d’artistes pour célébrer la vie de Nipsey et rendre hommage à ses nombreuses contributions à la musique”, a déclaré Ehrlich.

Les 62e Grammy Awards seront animés par Alicia Keys et commenceront à 17 h HNP dimanche. Plusieurs artistes de la performance hommage à Nipsey Hussle sont également nominés.

John Legend et DJ Khaled sont tous deux nominés pour une performance rap / chantée pour «Higher». Roddy Ricch est également pour «Racks in the Middle». Meek Mill est nominé pour l’album de rap, Championships.

L’année dernière, l’homme qui a abattu Nipsey Hussle a tenté de faire rejeter les accusations. Un juge de la Cour supérieure de Los Angeles a déclaré qu’il n’était pas disposé à lancer les deux accusations de tentative de meurtre. Le procès du tireur débutera en février.

Nipsey Hussle a fait son apparition sur la scène hip-hop de la côte ouest au début des années 2000. Son premier album studio, Victory Lap sorti en 2018. Victory Lap lui a valu une nomination aux Grammy pour le meilleur album de rap en 2019.