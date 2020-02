Les grandes maisons de disques gagnent 1 million de dollars par heure pour le streaming

L’expression populaire «nous avons tous de mauvais jours» ne semble pas s’appliquer aux grandes maisons de disques modernes. Si vous avez fait l’ère numérique, en plus de vous permettre d’avoir plus facilement la discographie de votre vie dans une application sur votre téléphone portable, c’est de faire gagner progressivement de plus en plus de billets verts aux grandes maisons de disques. Selon un nouveau rapport de Music Business Worldwide (MBW), les principales maisons de disques n’ont gagné près d’un million de dollars par heure de streaming qu’en 2019.

L’analyse MBW a examiné les numéros de taxe du domaine public de Vivendi, Sony Corp et Warner Music Group pour voir les données de leurs divisions musicales: Universal Music Group, Sony Music Group et Warner Music Group. Là, ils ont réalisé qu’ils avaient empoché 22,9 millions de dollars à chaque fois que le soleil se couchait. Cela signifie que chaque heure, sans compter leurs autres sources de revenus, ils gagnent près d’un million de dollars toutes les 60 minutes. Ça suffit.

Pour mieux comprendre le moment que traverse l’industrie de la musique, nous devons décomposer l’étude avec subtilité car nous parlons de la meilleure année de l’industrie. Quelque chose qui vient comme une réussite depuis l’ère compliquée de Napster. Cependant, il y a encore plusieurs problèmes et questions auxquels ces grandes entreprises doivent répondre. Parmi eux: que se passera-t-il lorsque le nombre d’abonnés payants se stabilisera? Et dans quelle mesure ce système est-il une entreprise qui rémunère équitablement les artistes?

Donnons l’exemple suivant que les chiffres de l’étude nous donnent: bien que 2019 ait été les meilleures années pour l’industrie, sa croissance ne reflète pas les chiffres positifs que les hommes d’affaires aimeraient voir dans une veste et une cravate. 2019 a connu une croissance de 1,43 milliard de dollars, rien de mal ne penserait-on … Mais dans le monopole de la vie, cela signifiait un ralentissement de 210 millions de dollars par rapport à 2017-2018.

Maintenant, parlons des artistes que nous admirons. Ces gains gigantesques ne trouvent pas toujours un moyen d’atteindre leurs poches, car ils ne gagnent que 0,012 $ par lecture sur Apple Music ou 0,003 $ sur Spotify. Cela signifie qu’ils ne font des sous que lorsque quelqu’un entend un enregistrement complet de leur travail. Et tout le reste? Il va ailleurs, principalement vers des cadres supérieurs. Si vous n’êtes pas un artiste qui empoche des millions de reproductions dans ce modèle économique, ce n’est vraiment pas un système qui vous favorise.