Les grands dépensiers sur le campus: la reine fait ses débuts aux États-Unis

C’était à toute allure pour Reine au début du printemps 1974. Au Royaume-Uni, ils jouissaient leur premier coup, comme «Seven Seas Of Rhye» a atteint son sommet n ° 10. Pendant ce temps, le cinq premiers succès de l’album Queen II donnait son prédécesseur (vient d’appeler Queen, et a publié l’été précédent) un début de graphique tardif.

Ce n’est que littéralement des années plus tard, lorsque Queen se prélassait dans la rémanence de ‘Rhapsodie bohémienne’ et le Pure crise cardiaque album, que leur premier LP a finalement atteint un sommet, au n ° 24, en février 1976. C’était plus de deux ans et demi après sa sortie. Mais en 1974, le 16 avril, le groupe a suivi une tournée de 22 dates au Royaume-Uni (celle qui a produit l’album Live At The Rainbow ‘74, sorti seulement en 2014) avec leur tout premier spectacle aux États-Unis.

“Première tournée américaine, première représentation”

Cette première tournée aux États-Unis a permis à Queen de soutenir les favoris britanniques du jour, Mott The Hoople. La ville en question était Denver, et le lieu n’était pas celui qui revient régulièrement dans les annales de l’histoire du rock: le lieu universitaire Regis College Fieldhouse. “Première tournée américaine, première représentation”, a déclaré l’affiche. “Billets 7,50 $ à la librairie du campus.”

Ce fut la première de pas moins de 19 dates américaines, dont les six dernières étaient à New York, au Uris Theatre, maintenant connu sous le nom de Broadway Theatre le Gershwin. Maintenant plus attentif à leur image, le quatuor employé Zandra Rhodes pour concevoir certains de leurs costumes de scène.

Freddie fait Elvis… et Shirley Bassey

La set-list de ce soir-là à Denver a commencé comme l’album Queen II, avec l’instrumental «Procession». Il contenait d’autres nouvelles chansons telles que «Father To Son», «White Queen (As It Began)» et «Ogre Battle». Le groupe a également joué ce hit britannique actuel, leur premier single «Keep Yourself Alive» et des reprises comme Elvis«Jailhouse Rock» et «Big Spender», ce dernier étant très associé à Shirley Bassey.

Ils avaient l’intention de jouer encore plus de 19 spectacles, mais leur itinéraire aux États-Unis a dû être interrompu le 11 mai. Le jour de la dernière représentation du théâtre Uris, Brian May s’est effondré avec une hépatite, puis a développé un ulcère duodénal. Mais à la même date que le dernier concert américain, Queen II est entrée dans le classement américain au n ° 134. Il est passé au n ° 49 en 13 semaines.

Suivez la playlist officielle Queen Best Of.