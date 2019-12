Les héritiers de Tom Petty règlent leur guerre juridique de plusieurs millions de dollars

La veuve de Tom Petty et ses deux filles d'un précédent mariage ont réglé leur différend de longue date concernant les actifs et l'héritage du défunt chanteur.

La bataille a commencé en mai de cette année lorsque les deux filles – Adria Petty et Annakim Violette – ont déposé une poursuite de 5 millions de dollars contre Dana Petty. Les deux hommes ont affirmé que la veuve de Petty tentait de remplacer l’intention du chanteur de donner aux trois «une participation égale» aux questions relatives à la succession de Petty.

Le différend entre les trois a eu un impact tangible sur les fans de Petty. Il a reporté à la fois une collection posthume de ses chansons, intitulée Un trésor américain, ainsi qu'un coffret qui devait célébrer le 25e anniversaire de la sortie de l'album de Petty en 1994, Wildflowers.

Rolling Stone dit avoir vu des documents démontrant que les trois ont réglé leur différend, bien que les détails du règlement ne soient pas clairs. De plus, les représentants des filles et de Dana Petty n'ont pas encore émis de commentaire concernant le règlement.

Cependant, les deux parties n'ont pas été aussi étroites au cours du différend.

Alors que le procès faisait rage, Alex Weingarten, un avocat représentant les filles de Petty, a déclaré: «Tom Petty voulait que sa musique et son héritage soient contrôlés également par ses filles, Adria et Annakim, et son épouse, Dana. Dana a refusé les souhaits expressifs de Tom et a plutôt insisté pour détourner le travail de la vie de Tom pour ses propres intérêts égoïstes. Après d'innombrables efforts pour résoudre ce problème à l'amiable et à l'amiable, nous ne pouvions plus rester les bras croisés et regarder Dana manquer de respect aux souhaits de Tom, à sa musique et à son héritage. "

Adam Streisand, qui est l'avocat de Dana Petty, a répondu à cela: «Ce procès malavisé et sans mérite démontre tristement pourquoi Tom Petty a désigné sa femme comme le seul fiduciaire autorisé à gérer sa succession. Dana ne permettra pas à un non-sens destructeur comme celui-ci de la distraire de la protection de l'héritage de son mari. »