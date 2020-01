Les invités de Joe Elliott de Def Leppard sur l’album Comeback de Doctors Of Madness, «Dark Times»

DEF LEPPARD chanteur Joe Elliott fait une apparition en tant qu’invité sur l’album de retour du groupe de rock d’art britannique protopunk réuni MÉDECINS DE LA FOLIE. Joe a contribué au chant de six chansons sur “Dark Times”, y compris le premier single du LP, “Arrête ça!”

MÉDECINS DE LA FOLIE ont été actifs en tant que groupe d’enregistrement et de tournée de 1975 à la fin de 1978. Ils ont trouvé une reconnaissance et une reconnaissance de niveau culte dans les années 70, mais ont eu peu de succès commercial. Depuis lors, ils sont devenus des moteurs de premier plan qui ont été les précurseurs du mouvement punk ultérieur. Le gardien décrit MÉDECINS DE LA FOLIE comme “le lien manquant entre David Bowie et LES PISTOLETS DE SEXE. “

Explosant sur la scène musicale en 1975 avec leur théâtre, William Burroughs– un cauchemar de science-fiction inspiré, MÉDECINS DE LA FOLIE ont été mal compris par beaucoup, mais ceux qui savaient ont compris l’importance de l’approche dangereuse et sans compromis du groupe envers les paroles, la musique et la performance.

Ils ont été les premiers à combiner l’approche avant-gardiste de LE SOUTERRAIN DE VELOURS avec une esthétique résolument européenne. Les cheveux bleus, les noms de scène exotiques, les thèmes lyriques de la décadence urbaine, la propagande politique, le contrôle de l’esprit et la folie ont tous été repris par les groupes punk qui ont suivi dans leur sillage.

Produit par John Leckie (RADIOHEAD, ROSES DE PIERRE, PINK FLOYD), “Dark Times” propose des contributions supplémentaires de Sarah Jane Morris (COMMUNARDS), Terry Edwards (PJ HARVEY, NICK CAVE, TINDERSTICKS), Steve “Boltz” Bolton (L’OMS, SCOTT WALKER, COQ ATOMIQUE) et le jeune chanteur protestataire Lily Bud (SARAH JANE MORRIS, BANDE DE SAINTE JOIE), aux côtés de l’actuel passionnant et tonitruant MÉDECINS DE LA FOLIE section rythmique de Susumu Ukei (basse) et Mackii Ukei (batterie) du groupe japonais de glam metal extrême SOEUR PAUL, et Dylan O Bates (violon et claviers). Toutes les chansons ont été écrites par Richard “Kid” Strange (chant, guitare) et Elizabeth Dearsley.

“Dark Times” est sorti en septembre dernier en petite pompe, avec le clip officiel de “Arrête ça!” ayant reçu moins de 200 vues à la date de publication de cet article.



