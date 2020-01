Les Jacks annoncent un nouvel EP, “Remember You” en mars

Quatuor de Los Angeles The Jacks ont annoncé la sortie de leur deuxième EP, “Remember You”, dont la sortie est prévue sur EDGEOUT Records / UMe le 6 mars.

Avec plusieurs producteurs primés aux Grammy Awards, Joe Chiccarelli (The Reconteurs, The White Stripes, My Morning Jacket, Minus The Bear, Frank Zappa) à la tête du deuxième EP des Jacks en moins d’un an, le groupe livre à nouveau des chansons originales imprégné de leur passion pour le rock’n’roll propulsé par la guitare et propulsé par le groove qui est chanté avec un grain impertinent (‘Threw It All Away’), une angoisse sincère (‘We Were Only Young’) et une émotion (‘Olivia’), ou une envolée de l’anticipation («Le seul»).

‘Remember You’, la suite de ‘The Jacks’, leur premier EP éponyme sorti en juin 2019, sera testé sur route au moment de sa sortie. Le groupe a joué au Boardner’s By La Belle premier Rocker Ball de 2020 plus tôt ce mois-ci et continuera avec des dates à travers la Californie et l’Arizona en février et mars avant les dates du festival et une tournée nationale d’été 2020.

Pour “ The Jacks ”, le quatuor s’est concentré sur cinq éléments essentiels des spectacles à guichets fermés dans les lieux emblématiques de Los Angeles The Troubadour et Roxy, ainsi que des clubs et des bars à travers les États-Unis en 2019, y compris New York, Boston, Philadelphie, Houston, Phoenix , Denver, Washington, DC, Little Rock, Ark., Lexington, Ky., Et Columbus, Ohio, où ils ont pris la scène au Mapfre Stadium dans le cadre du premier Sonic Temple Art + Music Festival avec Foo Fighters, The Cult, Joan Jett & The Blackhearts, The Hives, The Struts, et plein d’autres. Avec «Walk Away», «Who Are You», «Hello My Friend», «Understanding» et «Are You Looking For Love?», «The Jacks» a non seulement présenté le groupe à des fans à travers le pays, mais a également réaliser plus de 2 millions de flux.

The Jacks formé à Los Angeles à l’été 2016, unis par une passion pour le rock ‘n’ roll. Ils ont commencé à jouer aux alentours de Los Angeles et ont participé à un concours de bataille des bandes de la radio locale en 2017, remportant le grand prix d’un contrat d’enregistrement. Au lieu de cela, ils ont respectueusement transmis le prix et ont continué à tourner et à travailler sur des chansons, finissant par signer avec EDGEOUT Records en 2018 et enregistrer leur premier EP studio en 2019 avec le légendaire producteur Matt Wallace (Faith No More, Maroon 5, Blackberry Smoke) et Grammy -Ingénieur gagnant Andrew Scheps (Red Hot Chili Peppers, Adele) à mixer.

Les Jacks jouent les spectacles américains suivants en 2020:

22 février: Mountain High Resort, Wrightwood, Californie

6 mars: Brick & Mortar Music Hall, San Francisco

7 mars: Holy Diver, Sacramento

13 mars: Soda Bar, San Diego