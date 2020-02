Les Jacksons et Martha Reeves confirmées pour le Happy Days Festival 2020

Shalamar, une équipe américaine de soul primée aux Grammy Awards, le groupe britannique R&B Soul II Soul, et des groupes Motown légendaires Les Jacksons et Martha Reeves & The Vandellas sont les premiers numéros confirmés à se produire au Happy Days Festival de cet été, qui revient à Imber Court à Surrey le samedi 23 mai et le dimanche 24 mai 2020.

Après avoir fait le tour du monde en 2017 pour célébrer leur 50e anniversaire, les superstars de Motown The Jacksons retourneront au Royaume-Uni pour faire la une des Happy Days le samedi 23 mai. Avec les frères Jermaine, Tito, Jackie et Marlon, le spectaculaire spectacle en direct comprendra des interprétations de tous les plus grands succès du groupe, ainsi que leurs mouvements et tenues de danse de marque.

La diva soul Martha Reeves, également soutenue par The Vandellas, est également confirmée pour le samedi. L’un des plus grands groupes des années 60, The Vandellas a pris de l’importance en tant que chanteurs de réserve originaux de Marvin Gaye, avant de devenir des stars à part entière et propose désormais un impressionnant catalogue de chansons emblématiques telles que “ Nowhere To Run ” »,« Heat Wave »,« Dancing In The Street »et« Jimmy Mack ».

Le dimanche 24 mai, Shalamar et Soul II Soul se produiront. Avec les membres originaux Howard Hewitt et Jeffrey Daniel, le groupe de soul américain Shalamar gagnant plusieurs millions de dollars, revient au Royaume-Uni pour interpréter toutes leurs plus grandes chansons à succès, notamment “ I Can Make You Feel Good ”, “ A Night To Remember ”. et “Voilà”.

Dirigé par le producteur et auteur-compositeur Jazzie B, Soul II Soul a connu un succès généralisé à la fin des années 80 et 90 grâce à une série de succès croisés, dont «Back To Life» et «Keep On Movin». Le groupe rendra hommage à leur premier album de plusieurs millions de ventes ‘Club Classics Vol. One ’alors qu’ils célèbrent 30 ans dans l’industrie.

Jazz II B de Soul II Soul: “Qui aurait pensé qu’après une trentaine d’années plus tard, nous serions encore sur la route avec ce truc? Ce fut un voyage helluva – littéralement! – et je me sens vraiment béni. “

D’autres artistes seront annoncés pour les Happy Days en temps voulu. Visitez l’événement site officiel pour plus d’informations.

