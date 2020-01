Les Jerks du cercle réunis annoncent une tournée nord-américaine au printemps 2020 avec une approche négative, les adolescents

Légendes punk CIRCLE JERKS célébrera le 40e anniversaire de leur album classique “Sexe en groupe” en se réunissant pour un certain nombre de spectacles spéciaux en 2020. En plus de se produire à Bowling Punk Rock, Punk dans public et Burger Boogaloo festivals, ils entameront une tournée nord-américaine en mai et juin. Le soutien sur les spectacles viendra de APPROCHE NÉGATIVE et ADOLESCENTS.

Des dates de tournée:

06 mai – Commodore Ballroom Vancouver, Canada *



07 mai – Showbox SoDo Seattle, WA



08 mai – Roseland Theatre Portland, OR



15 mai – Strummer’s Fresno, Californie



16 mai – Ventura Theatre Ventura, Californie



23 mai – Punk Rock Bowling Las Vegas, NV +



16 juin – White Oak Music Hall Houston, TX



18 juin – Mohawk Austin Austin, TX



20 juin – Paper Tiger San Antonio, TX



21 juin – Granada Theatre Dallas, TX



23 juin – Red Flag St. Louis, MO



24 juin – Bottleneck Lawrence, KS



26 juin – Ogden Theatre Denver, CO



27 juin – Le complexe Salt Lake City, UT



28 juin – Knitting Factory Concert House Boise, ID

* Sans pour autant APPROCHE NÉGATIVE



+ Sans APPROCHE NÉGATIVE et ADOLESCENTS

Selon Brooklyn Vegan, les CIRCLE JERKS la programmation pour les dates à venir comprendra le chanteur Keith Morris, guitariste Greg Hetson et bassiste Zander Schloss. Le groupe prévoit également une réédition de “Sexe en groupe”.

Dès le début, le CIRCLE JERKS étaient enracinés dans la controverse. Formé par d’anciens membres de DRAPEAU NOIR et REDD KROSS fin 1979, le groupe est venu encapsuler l’image, le son et l’énergie du punk hardcore californien.

CIRCLE JERKS ont sorti six albums studio, une compilation, un album live et un DVD live. Le groupe s’est séparé et reformé plusieurs fois, parfois avec différents bassistes et / ou batteurs.

En 2016, Morris a publié un mémoire, “My Damage: L’histoire d’un survivant du Punk Rock”, dans lequel il a tiré sur d’anciens camarades de bande, dont Hetson.

