Les Jeux olympiques de Tokyo reportés jusqu’en 2021 en raison de problèmes de coronavirus

Dans ce qui est probablement le report le plus important provoqué par un coronavirus à ce jour, les responsables olympiques et le Premier ministre japonais Shinzo Abe ont convenu de reporter les Jeux olympiques d’été jusqu’en 2021.

Les Jeux olympiques de Tokyo devaient auparavant débuter le 27 juillet et, plus tôt ce mois-ci, les hauts responsables olympiques ont indiqué que la compétition sportive de plusieurs jours se déroulerait comme prévu. Cependant, les récents développements du coronavirus (COVID-19) ont inspiré un changement de plans, et il a été déterminé que les Jeux d’été de 2020 constitueraient probablement une menace pour les athlètes, les participants et le personnel.

Le Premier ministre Abe et le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach ont finalisé le report aujourd’hui, après que le membre de longue date du CIO, Dick Pound, a révélé hier qu’un retard était imminent. Maintenant, les Jeux olympiques de Tokyo devraient provisoirement commencer avant ou pendant l’été 2021; le CIO prévoit de publier des informations et des détails supplémentaires au cours du mois à venir.

Plus tôt cette semaine, les athlètes olympiques ont voté en faveur du report des Jeux d’été de 2020. Le vote a eu lieu lors d’une séance de discussion ouverte du Comité olympique et paralympique américain; 125 athlètes ont participé au vote et environ les trois quarts du groupe ont soutenu un retard.

Le report est sans précédent dans l’histoire des Jeux Olympiques. Alors que la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale ont entraîné l’annulation de trois épreuves olympiques d’été, c’est la première fois que les Jeux d’été sont repoussés à une date ultérieure.

La pandémie de coronavirus a touché les gouvernements – et les gens – du monde entier. Apparu pour la première fois à Wuhan, en Chine, à la fin de l’année dernière, le nouveau coronavirus et la maladie qu’il provoque, COVID-19, se sont depuis propagés à tous les continents sauf l’Antarctique.

Les professionnels de la santé ont diagnostiqué plus de 400 000 cas de COVID-19, mais le nombre réel de personnes infectées serait beaucoup plus élevé. Plusieurs sociétés de fournitures médicales et hôpitaux travaillent en coordination avec le gouvernement fédéral pour produire des kits de test COVID-19 supplémentaires, et le nombre de diagnostics augmentera à mesure que ces kits de test seront disponibles.

Les États-Unis ont identifié environ 50 000 cas de COVID-19. De manière significative, plus de la moitié de ces infections sont imputables à l’État de New York.