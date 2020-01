Les jumeaux Cocteau annoncent des rééditions de guirlandes et de vinyles Victorialand

Cocteau Twins a annoncé la réédition de son premier album Garlands (1982) et quatrième LP Victorialand (1986) sur vinyle. Les deux rééditions arriveront le 20 mars et présenteront un son remasterisé pressé sur un vinyle de 140 grammes, avec des œuvres d’art fidèles au travail original du designer Vaughan Oliver et de l’artiste Nigel Grierson. Cette réédition marque la première fois depuis 2009 que Garlands est imprimé et la première fois depuis les années 1980 que Victorialand est imprimé.

En 2018, Cocteau Twins a réédité Treasure et Head Over Heels. Découvrez laquelle de leurs œuvres figure sur “Les 200 meilleurs albums des années 80”.

